Zbog karikature bijesne Serene, prijetili mu smrću

Australijski karikaturista Mark Najt bio je predmet kritika i čak je dobio prijetnje smrću jer je nacrtao karikaturu Serene Vilijams kako besni u finalu US opena.

Mlađa Vilijamsova je napravila skandal u finalu jer je sudiju Karlosa Ramosa nazvala lopovom, pošto ju je opomenuo za koučing, pa oduzeo prvo poen, pa gem.

Na Najtovom crtežu Serena skače po reketu, na betonu stadiona "Artur Eš", dok glavni sudija Ramos kaže njenoj protivnici Naomi Osaki "Možeš li, molim te, da je pustiš da pobijedi?"

"Nacrtao sam ovaj crtež veče poslije finala, pošto sam vidio izlive najbolje teniserke na svijetu i mislio sam da je to interesantno. Karikatura je o Sereninom lošem ponašanju, a ne o rasi. Svijet je jednostavno poludio", rekao je Najt za svoj matični Herald San.

Nakon crteža je uslijedila "lavina" negativnih komentara na račun karikaturiste koga su nazivali seksistom, rasistom i prijetili su mu smrću.

Karikatura je podijelila javnost i u utorak doživjela pravi "bum" na internetu. Najta su podržale kolege karikaturisti koji uglavnom navode da u crtežu nije bilo ničeg seksističkog ili rasno zasnovanog.

S druge strane, ima nagovještaja da bi teniske sudije mogle da bojkotuju mečeve Serene Vilijams poslije njenog izliva bijesa u finalu posljednjeg Grend slema sezone.

Da podsjetimo, incident se desio u osmom gemu drugog seta kada je Sereni oduzet gem na servisu Osake, a Japanka je u tom trenutku već imala set i brejk prednosti.

Povela je 5:3 i kasnije sa 6:4 osvojila i drugi set i titulu na US openu. Čitav doživljaj je pokvarila publika koja je Japanku izviždala na dodeli trofeja, Osaka se rasplakala, iako je više puta naglasila da joj je Serena Vilijams idol.

Criticism of Mark Knight's Serena Williams cartoon shows the world has gone too PC & misunderstands the role of news media cartoons and satire. Poor behaviour in any sport needs to be called out. #media #cartoons #markknight @Knightcartoons @theheraldsun https://t.co/KQFuvIJp0Q pic.twitter.com/sRo3AQ1cJW