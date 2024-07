Žestok pad Rafaela Nadala, doktori hitno dotrčali (FOTO)

Rafael Nadal, španski teniser, doživio je nezgodan pad tokom meča protiv Kamerona Norija u osmini finala turnira u Baštadu.

„Bik sa Majorke“ je izgubio prvi gem drugog seta na servis rivala, a u posljednjem poenu doživio je nezgodan pad.

„Kralj šljake“ je pri pokušaju da vrati jednu lopticu loše proklizao, noga mu je zapela zbog čega je izgubio ravnotežu i svom snagom udario leđima o šljaku.

Uslijedio je dolazak doktora, koji su mu provejrili ruku i očistili ranu, pa je Nadal nakon kraće pauze nastavio meč, prenosi Nova.rs.

Rafa Nadal had a bad fall while trying to return a ball against Cameron Norrie. Medical time out for Nadal. Serving next at 0-1 down. pic.twitter.com/60iE3hbxZt