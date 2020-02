Zimonjić: Novak će biti najbolji svih vremena

Selektor teniske reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić vjeruje da će najbolji srpski i svjetski teniser, Novak Đoković, ubrzo postati najbolji teniser svih vremena.

"Bio je sjajan meč sa Timom, puno preokreta, sam početak neverovatan, dominacija Novaka, kasnije komplikovana situacija krajem prvog i drugog seta, sudijska odluka koja nije bila na mestu, oduzme mu se prvi servis u najvažnijem momentu i to uzrokuje brejk. Posle toga neočekivan pad u Novakovoj igri, šta se dešavalo to niko ne zna", rekao je Zimonjić.

Jedan od problema u finalnom meču sa Timom bila je dehidratacija, ali i sudijska odluka.

"Ono što je on rekao je da je možda došlo do dehidratacije, ali neverovatno je kako se on vratio u meč, Tim je igrao fenomenalno, videlo se da je Novak u padu fizičkom, izgubio ritam servisa, što je on znao da koristi, ali ta brejk lopta na 2:1, kad je Novak odigrao servis volej, dobio sjajan poen i spasao meč".

Selektor Zimonjić je izjavio da je mentalna snaga bila presudna za preokret u finalu Australijan opena.

"Mentalna snaga, sve to što je prolazio tokom karijere i način na koji je dolazio, da se izbori za sve, neverovatna mentalna moć, njegova želja da stalno napreduje, da se poboljšava van terena, na njemu, on je stvarno fenomen, naš najbolji sportista svih vremena i drago mi je da postiže ove rezultate i što ide ka cilju da postane najbolji teniser svih vremena".

Zimonjić je rekao da bi osvajanjem Olimpijskog zlata u Tokiju, Novak osvojio sve što se dalo osvojiti.

"Nijedno finale u Australiji nije izgubio, savršen skor i u polufinalu, rekord koji će teško biti oboren. Jedino što Novaku ostaje je Olimpijsko zlato i time će postati prvi teniser koji je osvojio sve što se može osvojiti u našem sportu", kaže Zimonjić.

Selektor je rekao da će najbolji srpski teniser do kraja karijere oboriti sve moguće rekorde.

"Njegovi rezultati ukazuju da će biti najbolji na svetu, on je oborio mnoge rekorde koje Nadal i Federer nisu, tu su svi mastersi, završni masters, trka sa Federerom po broju nedelja na prvom mestu ATP liste i mislim da će do kraja karijere oboriti sve moguće rekorde", zaključio je Zimonjić za RTS.