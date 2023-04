Zimonjić i Mari igraju u Banjaluci

Nakon što je povratak na teren potvrdio Nenad Zimonjić, koji će dobiti vajld kard za predstojeći ATP turnir Srpska open, objavljena je preliminarna lista u parovima za takmičenje u Banjaluci.

Predvodnik ove grupe tenisera jeste Džejmi Mari, brat mnogo poznatijeg Endija Marija.

Za razliku od Endija koji je u singu osvajao grend slemove, Džejmi je dubl igrač koji je u ovog kategoriji takođe bio šampion najvećih turnira svijeta, a i on je baš kao i njegov brat to uradio dva puta i to 2016. na Australijan openu i US openu.

Mari će u dublu igrati sa Majklom Vinusom. Srpska open igra se od 16. do 23. aprila u Banjaluci.