Zimonjić se vraća tenisu, stiže na Srpska open

Proslavljeni srpski teniser Nenad Zimonjić (46) rekao je danas, gostujući na TV K1, da se vraća tenisu na Srpska openu u Banjaluci, jer želi da nastavi profesionalnu karijeru koju je praktično prekinuo posle operacije kukova 2018. godine.

"Pre dve godine nisam mogao da igram na Serbia openu u Beogradu jer sam imao kovid, pa želim sad da zaigram ponovo pred našom publikom, pogotovo jer smo uvek imali ogromnu podršku iz Republike Srpske. Biće mi zadovoljstvo da igram u Banjaluci, gde nisam bio dugi niz godina", rekao je Zimonjić i dodao:

"Jedan od razloga zašto se vraćam je saznanje da mogu ponovo da se bavim tenisom na vrhunskom nivou, jer se posle operacija kukova osećam odlično. Mogu da igram bez bolova, što je za mene velika stvar i želim da vidim do kog nivoa mogu da dođem. Srpska open neće biti moj poslednji turnir, voleo bih posle da odigram još nekoliko turnira. Ne znam još tačno ko će mi biti partner u dublu i da li ću na teren u ponedeljak ili u utorak. U subotu ću doći u Banjaluku, imaću par dana za adaptaciju".

Bivši selektor Dejvis Kup reprezentacije Srbije rekao je da će biti prvi teniser koji će pokušati da ostvari pobedu na ATP turnirima sa oba veštačka kuka.

"Malo ljudi zna koje sam ja pobleme sa kukovima imao i tokom karijere, jer nisam pričao o tome da to ne bi znali moji protivnici. Problemi sa kukovima su mi genetski, i moj otac ih je imao. Biću prvi u istoriji koji će da igra sa dva veštačka kuka na profesionalnom nivou. Uspeo sam da ostvarim par pobeda na čelendžerima, ali nisam na ATP turnirima i voleo bih da to bude baš u Banjaluci. Sigurno mi neće biti lako posle velike pauze da igram, ali verujem da uz veliku podršku publike i uz dobrog partnera mogu da uspem u onome što želim da ostvarim. Očekujte neočekivano, niko u našem sportu nije igrao sa oba veštačka kuka, a nadam se da bi u skorijoj budućnosti mogao do trofeja u dublu u poznim godinama, slično kao Džon Mekinro koji je uspeo da osvoji turnir u 47, ili Martina Navratilova u 49", rekao je Zimonjić za TV K1.

Otkrio je i planove poslije Srpska opena.

"Moj neki cilj je da se na nekoliko turnira pripremim za Vimbldon i tamo probam da odigram dobro i da to bude neka prekretnica, da vidim da li mogu da igram na visokom nivou ili ne, posle toga ću znati šta i kako dalje", zaključio je Zimonjić.