Zimonjić u dublu na turniru u Dubaiju

Selektor Dejvis kup tima Srbije Nenad Zimonjić igraće naredne nedjelje na turniru dublova u Dubaiju.

Jedan od najboljih dubl igrača u posljednje dvioje decenije je poslije duge pauze zbog operacije kuka zaigrao nedavno u Sofiji gdje je zaustavljen na startu.

Zimonjić će igrati u kombinaciji sa Austrijancem Jirgenom Melcerom, njih dvojica su dobili vajld kartu i na startu se sastaju sa Žan Žulijenom Roherom i Orijom Tekauom.

Zimonjić se oglasio na društvenim mrežema.

"Lepo je opet igrati sa Jirgenom Melcerom u Dubaiju. Veliko hvala direktoru turnira Salahu tahlaku što mi je dao specijalnu pozivnicu za učešće na jednom od mojih o omiljenih turnira. Srećan sam što sam se vratio na teren posle operacije. Idemo!", poručio je Zimonjić.

Ukoliko Zimonjić i Melcer pobijede igraće sa boljim iz susreta Raven Klasen/Mihael Venus - Nikoloz Basilašvili/Metju Ebden.

