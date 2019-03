Žrijeb za Indijan Veles: Novak ide po naplatu starim dužnicima

U Indijan Velsu je obavljen žrijeb za prvi masters turnir u sezoni. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković neće imati lak posao.

To ne važi za start, pošto će u drugom kolu igrati protiv tenisera iz kvalifikacija, ali već poslije toga, mogao bi da ima dosta posla.

U trećem kolu, na vidiku je vrlo zanimljiv okršaj sa Australijancem Nikom Kirijosom, koji je nedavno osvojio trofej na turniru u Akapulku. Nik je Novakov dužnik, mladi teniser je dobio oba njihova duela i Đoković svakako želi da prekine tu negativnu seriju.

Naravno, Kirijos prije toga mora da prođe prvu prepreku, najvjerovatnije Nijemca Filipa Kolšrajbera.

Ukoliko Đoković preskoči Kirijosa, u četvrtoj rundi mogao bi da se sastane najvjerovatnije sa Gaelom Monfisom ili Italijanom Markom Čekinatom od kojeg je izgubio prošle godine na Rolan Garosu.

Protivnik u četvrtfinalu mogao bi, barem prema kosturu, kao najbolje rangirani nosilac, biti Austrijanac Dominik Tim. On je sedmi nosilac i Novak je u svakom slučaju favorit ako dođe do tog duela. Međutim, pitanje je hoće li to biti Tim ili možda neko iz grupe koju čine Borna Ćorić, Nikoloz Basilašvili ili Žil Simon.

U eventualnom polufinalu, vreba susret sa Aleksanderom Zverevom, mada su u dijelu žrijeba gdje je Nijemac i Kevin Anderson, Stefanos Cicipas, Miloš Raonić...

Konačno, eventualni finalni meč mogao bi da bude sa Rodžerom Federerom ili Rafaelom Nadalom koji su u istom delu žrijeba.

Federer je na startu slobodan, dok u drugom kolu čeka pobjednika meča Peter Gojovčik - Andreas Sepi.

Što se tiče Nadala, njega u drugom kolu čeka meč sa boljim iz okršaja između Džareda Donaldsona i nekog od igrača iz kvalifikacija.

Od srpskih tenisera, treba reći da je Dušan Lajović u polovini gdje su Federer i Nadal. Teniser iz Stare Pazove na startu igra sa Japancem Danijelom Tarom, a ako prođe, moguć je okršaj sa Marinom Čilićem.

Laslo Đere, koji je dobio specijaln pozivnicu, slobodan je u prvom kolu, dok ga u drugom očekuje meč sa pobjednikom susreta između Ilje Ivaške i Gvida Andreocija. Već u trećem kolu mogao bi da se susretne sa petim nosiocem, Kevinom Andersonom.

PDF version of the ATP draw in Indian Wells. pic.twitter.com/Nd03k0oymq — José Morgado (@josemorgado) March 5, 2019

(B92)