Žrijeb za London: Đoković na Federera najranije u polufinalu

Održan je zvanični žrijeb za Završni masters u Londonu, turnir kojim će se zaključiti teniska godina.

Teniseri će biti podijeljeni u dvije grupe na turniru koji se održava od 11-18. novembra u O2 areni u Londonu.

Novak Đoković i Rodžer Federer, trenutno prvi i treći teniseri svijeta, neće biti u istoj grupi jer je sa turnira odustao Rafael Nadal i mjesto drugog nosioca prepustio Švajcarcu.

U grupnoj fazi stanje je sljedeće:

Grupa "Guga Kuerten":

Grupa "Lejton Hjuit":

Grupe su nazvane po teniskim legendama, Kuertenu koji je ovaj turnir osvojio jedanput i Hjuitu koji je to učinio dva puta. Što se tiče ovosezonskih učesnika Federer je Završni masters osvojio šest puta, a Đoković jednom manje.

Kako glase prvobitne informacije u prvom kolu Đoković bi trebalo da igra protiv Iznera, Čilić protiv Zvereva, Federer protiv Nišikorija, a Tim protiv Andersona.

