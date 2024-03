Žrijeb za Majami: Srpski teniseri saznali rivale

Iako najbolji teniser na svijetu neće igrati na ATP mastersu u Majamiju, Srbija će imati tri predstavnika na Floridi.

Dušan Lajović će u prvom kolu igrati protiv Francuza Geal Monfisa, Miomir Kecmanović će odmjeriti snage sa Junčeng Šangom, a Laslo Đere će igrati protiv pobjednika kvalifikacija.

Karlos Alkaraz će turnir započeti u drugom kolu, a protivnik će mu biti pobjednik iz duela Roberta Karbaljesa Baene i Aleksandra Vukić. Eventualni revanša sa Danilom Medvedevim će biti moguć tek u finalu.

Turnir u Majamiju je na programu od 20. do 31. martam a trofej brani Medvedev. Rus je u meču za titulu prošle godine savladao Janika Sinera.

Miami ATP Masters 1000 Main Draw: Notable first rounds: Berrettini vs. Murray (!) - winner vs. Etcheverry Nishikori vs. Ofner - winner vs. Cerundolo Fils vs. Arnaldi - winner vs. Bublik Darderi vs. Shapovalov - winner vs. Tsitsipas Damm-Zhang, Blanch-Machac are fun too pic.twitter.com/JXG5QDx7Gt