Zverev: I Novak Đoković je čovjek

Miša Zverev, analitičar Eurosporta, smatra da je Novak u finalu US Opena poklekao pod teretom emocija.

Đoković je u tri seta izgubio od Danila Medvedeva i tako stao na korak od ostvarenja kalendarskog Grend slema.

"Na kraju i Novak je ljudsko biće, mislim da je ovo bilo prvi put da ga vidim da plače na terenu. Nije važno jeste li izgubili ili pobijedili, on je obično čovjek od čelika. On je fokusiran, kao mašina, ali danas smo vidjeli tu ljudsku stranu. Nije pobijedio, ali je osvojio srca Njujorčana, to je sigurno", kaže Zverev.

Nijemac je rekao da je plan igre ruskog tenisera savršeno funkcionisao.

"Medvedev je izašao i dao sve da uspori igru bekhendima, a onda ubode poput škorpiona sa forhendom. Imao je plan igre i dobro ga je realizovao. Bio je odlučan i koncentrisan i sve je funkcionisalo perfektno, ni Novak nije bio siguran šta da uradi", zaključio je Miša.

(B92.net)