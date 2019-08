Zverev: Imam najjači bekhend na svetu

Aleksandar Zverev, peti teniser svijeta, smatra da ima najjači bekhend na ATP turu.

"Kada igram dobro moj forhend je jako oružje, najefikasnije. I, sigurno imam najjači bekhend na turu, iako je Novakov malo stabilniji", rekao je Zverev za "Tennis Magazine".

Njemački teniser muči se ove sezone, ne igra najbolji tenis, ali kaže da ga to što drugi ljudi pričaju ne uznemirava. Takođe, ističe važnu ulogu oca.

"On je osoba koja me najbolje poznaje, uvijek će biti pored mene, želim da tako bude. On i ostali treneri imaju isto razmišljanje u vezi sa stvarima gdje bi trebalo da napredujem još. Nekada imaju različita mišljenja, ali se dobro slažu", kaže Zverev, koji dodaje da majka ne želi da bude mnogo uključena jer je već dosta toga uradila.

Zverev trenira u Kanadi gdje se priprema za Rodžers Kup u Montrealu, piše B92.