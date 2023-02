Zverev: Postoji razlog zašto je Đoković konstantno na vrhu

DOHA - Njemački teniser Aleksandar Zverev izjavio je danas u Dohi da je uvjeren će Novak Đoković nastaviti da obara rekorde.

Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas 377. nedjelju na prvom mjestu ATP liste i tako izjednačio rekord legendarne Njemice Štefi Graf.

"Đoković je u potpunosti dominirao u svijetu tenisa u posljednjih 10-12 godina. Postoji razlog zašto je na vrhu konstantno. To je nešto što se pokazuje sa ovim rekordom, igrač sa najviše nedjelja kao broj jedan bilo muškarac, bilo žena. On će nadmašiti Štefi. Kao Nijemcu, sviđalo mi se to što ona drži rekord, ali čestitam Novaku. Vjerujem da će oboriti još rekorda. Ne znam da li ih ima još puno, a oni koji preostanu, možda ih oborim i ja", izjavio je Zverev na turniru u Dohi, prenosi Tanjug.