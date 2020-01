Zverev donira 50.000 dolara ugroženima u Australiji

Njemački teniser Aleksandar Zverev pokloniće 50.000 dolara kao pomoć ugroženima u požarima u Australiji.

Zverev je na početku Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu obećao da će pokloniti četiri miliona australijskih dolara ako osvoji turnir, ili po 10.000 dolara za svaki meč koji dobije na Melburn parku.

Kako je ostvario pet pobjeda i stigao do polufinala, u kojem je izgubio od Austrijanca Dominika Tima, svjetski broj sedam doniraće 50.000 dolara.

"Nažalost, nije se ostvarilo. Ali, održaću obećanje oko donacije i daću 50.000 dolara, kako bih makar malo pomogao", rekao je Zverev, prenosi B92.

