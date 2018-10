Zverev ekspresno do četvrtfinala Šangaja

Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je sa 2-0 u setovima pobijedio Aleksa de Minaura.

Njemački teniser slavio je poslije nešto više od sat vremena igre i rezultatom 6:1, 6:4 prošao među osam najboljih igrača.

Zverev je odigrao rutinski meč protiv mladog Australijanca i zasluženo se plasirao četvrtfinale.

Nijemac je prvi set dobio sa laganih 6:1, dok mu je u drugom bio potreban jedan brejk da dođe do pobjede.

Zverev će u borbi za polufinale igrati protiv Kajla Edmunda, koji je sa 7:6:6:3 eliminisao Nikolasa Džarija.

Na centralnom terenu sada slijedi duel Novaka Đokovića i Marka Čekinata.

Super Sascha!



Quality victory from Zverev over De Minaur 6-1 6-4 to reach #RolexSHMasters quarter-finals. pic.twitter.com/Ez3zwLXA6F