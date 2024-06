Zverev igra meč karijere, a ona će mu biti najveća podrška

Četvrti teniser svijeta Aleksandar Zverev (26) danas će pokušati da dođe do prve gren slem titule u karijeri.

Nijemac igra finale Rolan Garosa protiv Karlosa Alkaraza koji će loviti svoju treću gren slem titulu.

Mnogi kažu da je Saša konačno zaslužio da podigne najveći trofej u karijeri. Do sada je igrao jedno finale i to na US openu, ali tada mu je Dominik Tim “ukrao“ trofej nakon preokreta (3:2).

Zverev će danas imati podršku sa tribina, a u centru pažnje biće njegova djevojka Sofija Tomala (34). Njih dvoje su skoro tri godine u skladnoj vezi. Ona njemačka glumica, manekenka i TV voditeljica.

Njih dvoje su uvijek pod stalnom medijskom pažnjom. Zanimljivo je da je ova tetovirana ljepotiva čak osam godina starija od olimpijskog šampiona. Poznavali su se i prije ulaska u romansu, a vezu su obznanili krajem 2021. godine poslije jedne TV emisije, u kojoj su zajedno bili gosti.

Sofija je neko ko već odavno puni medijske stupce i izaziva dosta pažnje. Bila je u vezi sa muzičrem Gavinom Rosdaleom, te njemačkim golmanom Lorisom Kariusom koji je danas u braku sa italijanskom vodieljcom Diletom Leotom. Prije toga bila je u braku sa norveškim pjevačem Endijem LaPleguom. Vjenčali su se u martu 2016., a razvod su objavili u maju 2017.

"Svi muškarci sa kojima sam imala nešto su raskinuli sa mnom jer na kraju više nisu mogli da izdrže", rekla je za magazin Gracija u trenutku razvoda.

Zverev je jednom prilikom rekao da mu je Sofija pomogla da shvati da u životu postoji nešto više od tenisa.

"Ona mi je dala priliku da shvatim da vani postoji mnogo više od tenisa", priznao je Zverev.

Veliko finale Zvereva i Alkaraza igra se danas od 15 sati.

