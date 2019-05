Zverev pogodio djevojčicu u glavu pa je iznenadio poklonom

Braća Aleksandar i Miša Zverev danas su se u prvom kolu oprostili od ATP turnira parova u Rimu porazom od Južnoafrikanca Ravena Klasena i Novozelanđanina Majkla Venusa sa 6:7, 4:6.

Meč nije privukao mnogo pažnje, kao i većina u turnirima parova, ali je dospio na naslovnice zbog događaja u sedmom gemu prvog seta. Naime, mlađi Zverev je završio poen snažnim udarcem koji je pogodio jednu djevojčicu u publici.

Kada je shvatio šta se dogodilo, Aleksandar je otišao do djevojčice te provjerio kako je.

Potom joj je stavio svoju traku oko glave, a sjajni potez njemačkog tenisera oduševio je mnoge na društvenim mrežama.

Inače, Aleksandar svoj turnir u Rimu u singlu počinje sutrašnjim mečem prvog kola protiv Italijana Matea Beretinija, koji je 33. na ATP listi.

Zverev je blagi favorit na ovom meču iako je Beretini u boljoj formi, dok su jedini međusobni okršaj imali prošle godine. Bilo je to takođe u Rimu, a slavio je Nijemac s 2:0 u setovima.

This is the cutest thing you'll see all week... Well played, Sascha #ibi19 pic.twitter.com/twaSEqLTV9