Zverev poslije sedam godina opet šampion Rima

Aleksander Zverev je osvojio titulu na Mastersu u Rimu.

Teniser iz Hamburga je poslije velike borbe i 103 minuta igre pobijedio Čileanca Nikolasa Đarija, 6:4, 7:5

Saši je to drugi trofej u Večnom gradu u kojem je trijumfovao i kao 17-godišnjak, još 2017. godine.

Bio je ovo sedmi meč dvojice igrača i peta pobjeda Zvereva, a na šljaci sada ima skor od 3:2.

Sascha conquers Rome again! @alexzverev defeats Jarry 6-4 7-5 to claim his second @InteBNLdItalia trophy and sixth Masters 1000 title!#IBI24 pic.twitter.com/zwLv9qdShc