Zverev udario po Medvedevu: Jedan od najnepoštenijih igrača na svijetu

Aleksandar Zverev izgubio je u četvrtak naveče od Danila Medvedeva u kojem je prvi dva puta servirao za meč, ali je izgubio 6-3, 5-7, 6-7 na Monte Karlo Mastersu. Ali nakon meča, Nijemac je optužio Rusa za igranje i varanje tako što je uzeo pauzu za toalet kada to navodno više nije bilo moguće.

"On je jedan od najnepoštenijih igrača na svijetu. Fer-plej i sportski duh shvatam vrlo ozbiljno. On to ne čini. On uzima pauzu za toalet kad to više nije moguće", rekao je Zverev ​za "Sky" uz pomoć prevodioca Janika Šnajdera.

Zverev via sky after the tough loss vs Medvedev about the toiletbreak at 4:3 in the third "He is one of the most unfair players in the world. I take fairplay and sportmanship very serious. He does not. He takes a toiletbreak when its not possible anymore." Quote translated pic.twitter.com/zRqqRni19c — Jannik Schneider (@schnejan) April 14, 2023

Nastavio je Nijemac u istom tonu:

"Ima 1.000 situacija u kojima on osjeti da ja počinjem igrati bolje i u kojima svaki put pokušava nešto napraviti. Jako sam razočaran njime kao sportistom", dodao je Zverev.

Teniser iz Hamburga se nije tu zaustavio:

"Naravno, možete tvrditi da to što sam bio ometen nije dobra forma. Ovo mi se ne bi smjelo dogoditi i potpuno je moja krivica i stvarno je bilo loše s moje strane. Ali ipak osjećam da bi fer-plej uvijek trebao biti dio sporta", zaključio je Zverev.