Zverev umjesto u samoizolaciji na žurci, stigla kritika od Kirjosa

Njemački teniser Aleksander Zverev našao se na udaru kolege Nika Kirjosa zbog činjenice da je samo šest dana po dobijanju negativnog testa na virus korona, prekršio preporuku da ostane u samoizolaciji.

Zverev se pojavio na jednoj zabavi u Monte Karlu, što je protumačeno kao neodgovorno ponašanje, a mediji su znali da mu ukažu na grešku, prenio je Sport klub.

Od kolega je prvi reagovao Australijanac Nik Kirjos

"Ima mnogo kontroverznih stvari koje se događaju širom svijeta, ali ono što upada u oči je Saša Zverev. Opet taj čovek. Koliko sebičan moraš da budeš? Ako si imao hrabrost da postaviš tvit, da ćeš da budeš u samoizolaciji 14 dana i da se izvinjavaš javnosti, budi hrabar pa ostani kod kuće 14 dana. Bože! Ovaj teniski svijet me baš nervira. Koliko sebični možete da budete?", napisao je Kirjos.

Ben Rotenberg, koji između ostalog piše za "The New York Times" objavio je nekoliko slika Zvereva na Twitteru iz, navodno, jučerašnjeg provoda. Naveo je da je snimke dobio, ali da su one kasnije obrisane sa instastorija.