Zverev za "Nezavisne": ATP tron sanjam od malih nogu

Prvi reket svijeta Novak Đoković je jednom prilikom rekao da nije lako mlađim igračima da se probiju u vrh pored Rodžera Federera, Rafaela Nadala i njega, ali jedan od igrača od kojih se to očekuje u narednim godinama svakako je Aleksandar Zverev.

Njemački teniser ruskih korijena i trenutno peti igrač svijeta u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" kazao je da ne osjeća pritisak velikih očekivanja, kao i to da će Đoković sigurno još godinama igrati na vrhunskom nivou.

Godinu 2018. je završio na maestralan način pobjedom protiv Đokovića u finalu završnog turnira sezone u Londonu. Već tada je svima postalo jasno da je Zverev jedan od predstavnika mlade generacije koja bi u godinama pred nama trebalo da preuzme vladavinu bijelim sportom. Od njega se očekivalo da će već ove godine napasti trofej i sada će novu priliku za to imati u Francuskoj na Rolan Garosu. U aprilu je napunio 22 godine i pred njim je, bez sumnje, velika karijera. Ono što je možda i najvažnije, i sam teniser želi da ide korak po korak jer često uspjeh preko noći isto tako može da se pretvori u veliki pad.

"Osvajanje ATP finala na kraju 2018. dalo mi je mnogo samopouzdanja. Tačno je, nisam na najbolji mogući način počeo ovu sezonu, ali sezona je dugačka i nadam se da mogu da okrenem stvari u svoju korist. Radim naporno svaki dan, ali uvijek gledam širu sliku jer još sam mlad i ne moram da žurim. Mogu da idem korak po korak", rekao nam je na početku razgovora Zverev, koji ističe da nije teško nositi se s pritiskom velikih očekivanja javnosti.

"Uopšte nije. Postati najbolji igrač na svijetu je san od kada sam bio klinac i to je cilj svakog igrača koji se profesionalno bavi ovim sportom. Kažem, mlad sam još i idem polako stepenicu po stepenicu."

Na njegovu nesreću, kao i na nesreću ostalih mladih igrača, "stara garda", predvođena Đokoviće, Federerom i Nadalom, ne odustaje. Svima, pa i Zverevu, je teško "isplivati" na vrh u eri ovakvih vrhunskih majstora tenisa.

"Naravno da je veoma teško, ali na to gledam i sa druge strane jer je to prilika da odmjerim snage sa njima. Oni su jedni od najzaslužnijih što se nivo tenisa podigao na tako visok nivo", izjavio je Zverev, koji je trenutno peti na ATP rang-listi sa oko 8.000 bodova manje od Noleta.

Zverev je nerijetko znao da ukrsti koplja s vodećom trojkom svjetskog tenisa i odličan skor ima sa Đokovćem i Federerom, dok je Nadal i dalje nerješiva enigma. Dva puta je savladao Noleta u četiri meča, a Federera tri puta u šest okršaja, dok je protiv Nadala doživio svih pet poraza. Za sve tenisere pobjeda protiv najboljih nije samo obični trijumf, ali Zverev nakon svakog od njih nije želio da poleti.

"Pobjeda protiv bilo koje od legendi tenisa je dobra za samopouzdanje", kratak je odgovor Zvereva.

Turnir u Parizu će svima biti nova prilika da se koliko-toliko približe srpskom teniseru, koji ima veliku prednost u odnosu na sve rivale, ali ako je suditi prema riječima Zvereva, Nole će još dugo biti na vrhu.

"Njegova karijera je fenomenalna i siguran sam da će još nekoliko godina moći da igra na ovako visokom nivou", jasan je njemački teniser.

Zverev dolazi iz teniske porodice, pa ni to što je kao mali trenirao fudbal i hokej na travi nije moglo da nadmaše gene.

"Nije bilo teško na kraju izabrati tenis jer su oba moja roditelja bili teniseri, kao što je i moj brat (Miša). Važno mi je bilo da osjetim i druge sportove, bilo individualne ili timske. I na kraju sam veoma srećan izborom koji sam napravio", rekao je Zverev.

Kao još neformiran igrač imao je priliku da trenira s nekim od najboljih tenisera svijeta, a tu se izdvajaju Đoković i Endi Mari.

"Bio sam veoma srećan što sam imao priliku da se družim i treniram s mnogim sjajnim igračima od malih nogu. Upoznao sam Endija kada sam imao četiri godine. Endi i Novak su bili odlični momci i kada sam ih upoznao i ništa se nisu promijenili niti danas", izjavio je on.

Miša brat, trener, mentor, prijatelj...

Miša Zverev je devet godina stariji od brata Aleksandra Zvereva i nije ni čudo što popularni Saša njega ističe kao jednu od najvažnijih karika na njegovom dosadašnjem teniskom putu.

"Miša mi je sve i mnogo toga što sam napravio u životu i karijeri dugujem njemu. On je moj brat i u isto vrijeme je moj oslonac, trener, mentor, najbolji prijatelj... Sigurno ne bih bio igrač kakav sam sada da nisam imao njega kraj sebe", rekao je Saša.

Trofej u Ženevi

Njemački teniser Aleksandar Zverev je u Ženevi u subotu stigao do 11. titule u karijeri, a prve u ovoj godini. On je u finalu savladao Čileanca Nikolasa Đarija 2:1, po setovima 6:1, 3:6, 7:6(8). Duel je trajao dva sata i 37 minuta, a više puta je prekidan zbog kiše. Zverev će danas početi nastup na Rolan Garosu. On je peti nosilac turnira i prvi rival mu je Džon Milman.