Zvezrev se mučio pa zakazao meč sa Alkarazom

Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrfinale Indijan Velsa, pošto je poslije preokreta pobijedio Australijanca Aleksa de Minora 5:7, 6:2, 6:3.

Zverev je narednu rundu izborio posle dva sata i 48 minuta i u borbi za polufinale igraće protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji je ranije pobijedio Mađara Fabijana Marošana 2:0 (6:3, 6:3).

Prvi set donjeo je najviše uzbuđenja, iako u prva četiri gema nije bilo prilike za brejk, sve je kulminiralo u petom gemu.

Zverev je uspjeo da spasi tri brejk lopte, ali je De Minor iskorstio četvrtu šansu i poveo sa 3:2.

Odmah je potvrdio brejk i tu prednost imao je sve do 10. gema, u kom je servirao za set. Nije se Australijanac snašao, osvojio je samo jedan poen, Nijemac je vratio izgubljeno i činilo se da je na putu da povede u setovima.

Eyes on the quarterfinals @AlexZverev defeats De Minaur 5-7 6-2 6-3 & will next face Alcaraz.#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/dFwLSDOhgj