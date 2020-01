Ðoković: Dobar servis mi donosi lake poene

Srpski teniser Novak Ðoković bio je zadovoljan prikazanom igrom u meču trećeg kola Australijan opena protiv Japanca Jošihita Nišioke.

Drugi teniser svijeta za manje od sat i po igre izborio je osminu finala posle ubedljive pobede u tri seta, a sljedeći rival biće mu Argentinac Dijego Švarcman.

"Servis je opet bio veoma efikasan i dao mi je mnogo lakih poena. Imao sam dosta asova i servis vinera, kao i u prva dva meča na turniru. Spremao sam se za duge poene, želeo sam da budem agresivan i da ga nateram na trčanje s jednog na drugi kraj terena", rekao je Ðoković na konferenciji za medije poslije meča.

Branilac titule i sedmostruki šampion Melburna istakao je da je posebno zadovoljan servisom i igrom sa osnovne linije.

"To mi omogućava da brzo prolazim kroz moje servis gemove i pojačam pritisak na rivala kada je on na servisu. To je nesto što će svakako biti korisno pred drugu nedelju turnira", zaključio je Ðoković.