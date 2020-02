Ðoković: Hrvati, hvala što ste uz mene

Najbolji teniser svijeta Novak Ðoković, u razgovoru za zagrebački portal Index.hr, zahvalio se na velikoj podršci koju ima u Hrvatskoj.

Srpski teniser juče u Beogradu održao je dvočasovnu konferenciju za medije, a Index.hr je nakon intervjua objavio tekst pod naslovom "Hrvati, hvala što ste uz mene".

Na početku razgovora, novinarka je istakla je da 61 odsto čitalaca ovog portala smatra da će on biti najveći svih vremena.

"Zahvalio bih se čitaočima Indexa, koji veruju u mene. Nadam se da ću opravdati to poverenje, jer i ja verujem u sebe. Verujem da mogu da ispunim ciljeve, koji su veliki, kao što je, recimo, obaranje nekih rekorda", rekao je Ðoković na početku intervjua za Index.hr.

Ðoković je govorio i o njegovom odnosu prema Hrvatskoj, kao i o podršci koju ima u toj zemlji.

"Trudio sam se i u nastupima u javnosti i privatno, da uvek prenosim pozitivnu poruku i odnos prema Hrvatskoj i svim zemljama u regionu. Nisam odrastao u Jugoslaviji, jer sam bio mali, zemlja se raspala, ali osećam taj neki njen duh. Znam da mi na tome zameraju mnogi, ali ja poštujem različitost u razmišljanju i prosto je nemoguće je zadovoljiti svakoga i biti svakome drag. To je moje viđenje, uvek sam se ophodio na pozitivan način prema ljudima iz Hrvatske i drugih zemalja i sa poštovanjem. Ako se ljudski odnosite prema nekome, onda ćete to dobiti nazad. To je moj životni moto. Imam mnogo prijatelja, često dolazim u Hrvatsku ne letovanje i nadam se da će se to nastaviti", rekao je Ðoković.

On je upitan i ko mu je omiljeni hrvatski sportista, a Ðokoivć je na prvom mjesto stavio svog trenera Gorana Ivaniševića.

"Goran, jer je on bio uzor svima nama koji smo trenirali tenis, pa onda Niki Pilić. On je nekako moja familija. Dobro poznajem Željka Franulovića koji živi u Monaku, brat i sestra Janica i Ivica Kostelić, njih sam pratio i cenio. Nikad ih nisam upoznao, a nadam se da cu biti u prilici jednog dana, možda i odskijamo malo zajedno, jer sam veliki ljubitelj skijanja. Naravno i Luka Modrić. Ima toliko izvanrednih sportista sa kojima sam imao sreću da se upoznam", zaključio je Ðoković.