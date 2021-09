Ðoković: Najbolja tri seta, spreman sam za Zvereva

NJUJORK - Odigrao sam tri najbolja seta na turniru, drugi, treći i četvrti. Kada sam izgubio prvi prešao sam na drugi nivo i ostao na tom do kraja. To me ohrabruje i daje mi samopouzdanje pred polufinale, rekao je najbolji teniser svijeta Novak Ðoković poslije pobjede protiv Italijana Emanuela Beretenijia 3:1 u četvrtfinalu US Opena.

"Bila je zaista borba, kao i uvek sa njim. Odličan je igrač, sjajan forhend, servis. Ipak, osetio sam da je ovo moj meč, napravio iskorak i poboljšao igru. Sve ide u dobrom pravcu", izjavio je Ðoković, koji je treći put ove godine savladao Beretinija, poslije četvrtfinala Rolan Garosa i finala Vimbldona.

Rival u polufinalu biće Njemac Aleksandar Zverev, od koga je Ðoković izgubio na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"U Tokiju je za mene bilo veoma emotivno. Dominirao sam do polufinala, dobio prvi set protiv njega, imao brejk za 3:2 u drugom i onda mi se igra "raspala". Igra jako dobro ovde, prošle godine je bio u finalu, znam da će biti teže nego protiv Beretenija, ali spreman sam. Biće to igra nerava i sitnice će odlučiti", istakao je Ðoković.