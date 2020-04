Ðoković: Za sada nisam za vakcinu, postoji određena vrsta cenzure

BEOGRAD - Najbolji teniser svijeta Novak Ðoković ocijenio je danas da postoji određena vrsta cenzure kada su u pitanju informacije o virusu korona i istakao da je ključno razvijati imunitet.

"Postoji određena cenzura medicinskih stručnjaka koji govore o rešenjima koje se ne uklapaju sa rešenjima koja se uklapaju sa zvaničnom medicinom. Voleo bih da postoji više debata, razlika u mišljenju. Mi nismo iz te struke, pa ne možemo o tome da pričamo. Ja bih voleo da se više priča o imunitetu", rekao je Ðoković.

On je to rekao u "lajvu" na Fejsbuku, u kojem je prvo govorio Marko Pantelić, koji se izliječio od virusa korona, a učestvovali su i Viktor Troicki, Janko Tipsarević, Nenad Zimonjić, Filip Krajinović, Aleksandar Atanasijević i Dušan Borković.

"Postoji opasnost da se čovek zarazi, koliko god da je potrebno biti u karantinu, to ćemo ispoštovati, ali mislim da su ljudi uplašeni i zbunjeni, a ne vidim da se priča o tome kako čovek može sebe da ojača, da ojača imunitet, da reducira mogućnost da se zarazi. Stavili su karantin da smanjiš te mogućnosti, ali imunitet je tu da se boriš i sa ostalim zarazama", rekao je Ðoković.

Dodao je da će teniseri prvi morati da putuju kada sve prođe i da će to biti izazov broj jedan zbog tolike panike koja se širi.

"Smatram da će to biti duboko utisnuto u podsvest čoveka, pa će ljudi imati strah da se približe drugima. Kada se neko nakašlje, svašta će nam prolaziti kroz glavu. Koliko će se stvari promeniti ne znam, ali glavna prepreka za čoveka će biti putovanje. Priča se o obaveznoj vakcinaciji za 18 meseci... Da li ima drugih rešenja ili je to jedino. Ima tu milion stvari, pa mislim da će ovo i te kako uticati na sve sportove", rekao je Ðoković.

A ovom prilikom on je iznio i mišljenje o vakcinaciji.

"Ja prvi nisam za vakcine, neću da se vakcinišem. Ako to bude obavezno, moraću da razmislim. Sada stojim iza toga. Nisu velike šanse da se tenis nastavi ovog avgusta ili septembra, za šta su male šanse. Koja će to biti vakcina kada je još nema. Zvanično će sezona krenuti kada svi budu sigurni 100 posto, kada budu ljudi bezbedni, a to će potrajati. Biće regionalnih ''prajz mani'' turnira, a mislim da će tako biti I u tenisu", rekao je Đoković.