Ðoković na spisku učesnika mastersa u Sinsinatiju

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković nalazi se na spisku učesnika za masters turnir u Sinsinatiju, koji se igra od 13. do 21. avgusta i praktično je priprema za posljednji grend slem sezone US open (od 29. avgusta do 11. septembra) saopštili su danas organizatori turnira.

Spisak takmičara na mastersima objavljuje se automatski po plasmanu na ATP listi, sve dok teniser ne otkaže učešće.

Prema važećim zakonima u SAD, stranci koji nisu vakcinisani protiv virusa korona, u koje spada i Ðoković, ne mogu da uđu u Ameriku.

Ista pravila važe i u Kanadi, gde će od 5. do 14. avgusta biti odigran mastersu u Montrealu.