Ðoković pred Vimbldon: Nije tajna, imam najviše ciljeve

BEOGRAD - Najbolji teniser svijeta Novak Ðoković izjavio je da na predstojećem Vimbldonu, gdje brani trofej, ima najviše ambicije i da se nada da će ići do samog kraja.

Ðoković se za treći gren slem u sezoni sprema u Beogradu, gdje je trenirao sa Viktorom Troickim pred velikim brojem medijskih ekipa i djece.

"Uvek imam najviše ciljeve, nije to tajna, pa ni sada nije drugačije. Na vrhu sam ATP liste, branilac sam titule i nadam se da ću dogurati do kraja. Jedno su očekivanja, drugo realnost, da tako kažem i trudicu se da se što bolje pripremim", rekao je Ðoković na terenu Teniske akademije Tipsarević na Zvezdari.

Ðoković, koji je odlučio da propusti turnire na travi prije Vimbldona, kaže da će imati dva egzibiciona meča u blizini Londona.

"Jako je bitno da se spremim za travu, specifična je i potrebno je vrijeme da se prilagldim", poručio je srpski as i obrazložio zašto propušta nastup u Kvinsu, gdje je prošle godine stigao do finala.

"Situacija je drugačija nego prošle godine, nisam imao puno mečeva tada u prvom dijelu sezone i onda sam zato igrao u Kvinsu. Sada sam zbog duge sezone na šljaci ipak odlučio da preskočim".

Poraz od Dominika Tima u polufinalu Rolan Garosa, Ðoković je već arhivirao.

"Da prebolim poraz trebala mi je jedna noć. Ranije je bilo bolnije, puno emocija razočaranja i tuge. Iako je prisutan danas, drugačije je zbog roditeljski života. Otac sam dva deteta, život ide dalje ne smem da previše gubim vreme na ono što je prošlo. Oni mi pomazu".

On je priznao da pred odlazak u London ima manji pritisak nego što je bio u Parizu kada je takmičenje čekao sa četiri vezane titule na gren slemovima.

"Zbog mojih ambicija i želja uvek imam pritisak, ali sada je manji. Činjenica je da je pred Rolan Garos bio veći teret, igrao sam dobro, osvojio Madrid, stigao do finala u Rimu, a u Parizu nisam izgubio set do polufinala. Uslovi su bili takvi kakvi su bili, bio sam blizu preokreta, ali je Tim slavio. Motivisan sam da igram još dugo", poručio je Ðoković, pre nego što je Rafaela Nadala i Rodžera Federera označio kao najveće rivale za titulu u Londonu, ali nije zaboravio ni one koji bi mogli da iznenade kao sto su Stan Vavrinka, Miloš Raonić, Kevin Anderson i drugi.

Na česte kritike Nika Kirjosa prema njemu nije želio da pridaje veliki značaj, niti ima problem sa njim.

"Stvarno mislim da u suštini nije loš momak, ne znam što tako priča. Da li da privlaci pažnju tim otvorenim sravom... Poštujem ga, nemam problem sa tim i neka priča. Da li tako ukazuje poštovanje? Ne", naveo je Novak i naglasio da mu je čak kada je bio mlađi ponudio svaku vrstu pomoći jer je i sam bio u tom dobu na meti kritika.

Komentarišući povratak na teren Endija Mareja od operacije kuka, Ðoković je istakao da mu je veoma drago.

"To je sjajna vest, dugogodišnji smo rivali i veliki prijatelji. Sa 11 godina smo odigrali prvi meč. Bitno je da nema bolova, to što se vratio je presedan. Neko ko je operisao kuk pre pet godina nije imao šanse da se vrati, ali je danas medicina napredovala".

Ðoković je i izneo mišljenje da bi država, zajedno sa Teniskim savezom Srbije i reprezentativcima, trebalo da postavi teniski sistem u našoj zemlji.

"Ne znam koliko dugo ćemo trajati, sada je trenutak da se sve iskoristi. Pre Nacionalnog centra trebalo bi da se udruže nacionalne i privatne firme, zajedno sa Savezom i nama, da zajedno svi sednemo i napravimo samoodržavajući sistem. Ne može jedan čovek da promeni sve, lično ne mogu da izmenim na državnom nivou, iako imam uticaj u svetu", zaključio je on.