Ðoković se sa Troickim u Beogradu sprema za Vimbldon

BEOGRAD - Prvi teniser svijeta Novak Ðoković u Beogradu odradio je trening sa Viktorom Troickim u sklopu priprema za Vimbldon.

Ðoković i Troicki razmjenjivali su udarce na terenu teniske akademije Tipsarević, uz veliki broj prisutnih gledalaca i medijskih ekipa.

Svjetski broj jedan odmor nakon Rolan Garosa, gde je eliminisan u polufinalu od Austrijanca Dominika Tima, koristi u rodnom gradu kako bi se što bolje spremio za napad na odbranu titule na gren slemu u Londonu.

Prema rasporedu, srpski as odlučio je napravi mini-pauzu do Vimbldona, koji se održava od 1. do 14. jula.