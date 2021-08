Ðoković uoči US Opena: Pritisak mi je dodatni motiv

Pritisak jeste drugačiji, ali ne u potpunosti. Imam priliku da uradim nešto što je uspeo samo Rod Lejver i to me izuzetno motiviše, rekao je najbolji teniser svijeta Novak Ðoković uoči starta US Opena.

Ðoković u Njujorku ima priliku da kompletira kalendarski gren slem i ponovi podvig čuvenog Australijanca iz 1969. godine.

"Nemam problem da se nosim s time, s pritiskom sam se dobro nosio u većini slučajeva tokom karijerei. Uvek sam gledao na pritisak kao dodatnu motivaciju i 'gorivo' da igram najbolje kad je najbitnije. Zbog ovakvih situacija i turnira ja i treniram, želim da ispišem istoriju svog sporta", izjavio je Ðoković na konferenciji za medije.

Srpski teniser nije igrao poslije neuspjeha na Olimpijskim igrama.

"Uzeo sam malo više vremena za odmor, oporavak i pripremu, posle olimpijskog turnira koji je bio scrpljujući u svakom pogledu, ali i inspirativan. Okrenuo sam novi list, trudim se da izvučem neke pouke iz mečeva koje sam odigrao u Tokiju i da pružim maksimum u naredne dve nedelje", istakao je Ðoković.

Njegov rival na startu, u noći između utorka i srijede od jedan sat biće Holger Rune.

Prvog dana, u ponedjeljak po srpskom vremenu na teren će Dušan Lajović protiv Bonoee Pera (17 sati), Filip Krajinović protiv Gvida Pelje (20 sati) i Miomir Kecmanović protiv Artura Rinderkneha (22.30), dok će Laslo Ðere u utorak od 17 sati igrati protiv Denisa Kudle.

Nina Stojanović u noći između ponedjeljka i utorka igra protiv Arine Sabalenke, Ivana Jorović u ponedjeljak oko 21 sat protiv Marije Osorio Serano, a Olga Danilović pola sata kasnije protiv Ališe Parks.