Ante Kostelić ogorčen: Imaću penziju 2.500 kuna

Svoju je djecu Ivicu i Janicu odveo do fantastičnih dostignuća. Pod vodstvom Ante Kostelića, Janica i Ivica osvojili su deset olimpijskih odličja, na svjetskim prvenstvima Janica je osvojila pet zlata, a Ivica ukupno tri medalje.

A za popularnog "Gipsa" najvrednija su ostvarenja u Svjetskom kupu u kojem je Janica skupila ukupno 10 globusa, od čega tri Velika namijenjena ukupnoj pobjednici. Sljedeća sezona za ovog će velikana biti prva bez pravog trenerskog angažmana, a vrijeme će iskoristiti za ovradu statističkih podataka iz Svjetskog kupa u kojem su njegova djeca nekad dominirala.

"Jesam li zadovoljan ili nisam? Zadovoljan sam. Mogao sam napraviti možda i malo više ili malo manje. Ali ja sam to radio da budem zadovoljan samo onda kad sam to radio. Danas me to toliko ne zanima jesam li zadovoljan ili nisam. To vam je slično kao i s pobjedama. Ja sam čovjek koji jako voli pobjede, ali samo onaj trenutak...", rekao je Ante Kostelić, koji je izgubio status vrhunskog trenera, za HRT.

Kostelić danas ne skriva da je ogorčen degradacijom.

"U društvu koje ne može valorizirati ono što si radio, ili ne može slijediti i dati o tome određeno mišljenje i ocjenu, u takvom društvu je čovjek kao ja, ili neko drugi, izgubljen. Kako ja mogu biti zadovoljan, kad oni koji ocjenjuju nisu zadovoljni? Onaj ko je mene degradirao iz vrhunskog trenera u nekakvog drugog, znači da nije zadovoljan sa mnom. Zar tebi nije neugodno da čuješ da ću ja npr. imati penziju od dvije i po hiljade kuna?", dodao je Kostelić.