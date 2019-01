Asja Klačar: Krajnji cilj su ZOI 2022.

Daću sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu na predstojećem EYOF-u predstavim u najboljem svjetlu, rekla je 15-godišnja Asja Klačar, jedna od bh. uzdanica na Evropskom olimpijskom zimskom festivalu mladih, koji će se od 9. do 16. februara održati u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

Supertalentovana djevojčica iz Sarajeva predstavljaće BiH u snoubordu u disciplinama big air i slopestyle, koje su ujedno i najzahtjevnije i najatraktivnije u skijaškom svijetu. Članica kluba Freestyle i reprezentacije BiH, baš kao i njena sestra Adna, počela se baviti ovim sportom prije dvije godine u vrijeme kada je snoubord doživio veliku ekspanziju u svijetu, kao neka vrsta senzacije u sportu.

"Želja, rad i trud su me doveli do ovog uspjeha, to jest da imam čast nastupati na EYOF-u i predstavljati svoju državu. Zahvaljujući Hasibu Polimcu naučila sam osnove, te sam dalje nastavila kod Ismara Biogradlića i Harisa Burića. Snoubording je veoma zahtjevan sport, zahtijeva mnogo rada i truda kao i ostali sportovi. Naravno da je opasan, te da može dovesti do veoma teških povreda", ističe mlada Asja, koja je ujedno i juniorska prvakinja BiH.

Zasad Klačarova, koja će biti jedina bh. predstavnica u ovoj disciplini na EYOF-u, nastupa po Evropi, gdje redovno sakuplja bodove. Ona se ovim zahtjevnim i skupim sportom, posebno za bh. okvire, bavi svega dvije godine, a dobri rezultati doveli su je na 56. mjesto na svjetskoj rang-listi u disciplini big-air. Ukoliko bude imala podršku države, koja zasad izostaje, Asja će ukoliko je posluži zdravlje biti jedan od kandidata za odlazak na Zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. godine.

"Jedina prepreka su treninzi. Mi nemamo dovoljno uslova za treninge tokom cijele godine kao naše kolege iz drugih zemalja, koji su po 11 mjeseci na planini. Naravno da ima mjesta gdje bismo mogli trenirati, međutim BiH nema dovoljnu svotu novca kako bi nam to omogućila", naglašava bh. šampionka, koja kada nema snijega na bh. planinama trenira u Austriji.

Jedna od najperspektivnijih bh. snouborderki jedva čeka naredni mjesec kada će imati do sada najveći ispit u karijeri, i to baš u svom rodnom gradu.

"Nastup na EYOF-u mi zaista mnogo znači jer mogu upoznati nove ljude, doživjeti neka nova iskustva, te promovisati samu sebe, državu i svoj klub. Nadam se da će nakon ovako velikog događaja snoubording postati još popularniji u BiH, te da ćemo imati bolje uslove za nastavak naših karijera. Krajnji cilj je odlazak na OI 2022. godine", zaključila je Klačarova, kojoj je inače uzor olimpijska prvakinja Ana Gazer, koja je nedavno postala prva žena koja je izvela triple-cork.

Podsjetimo, EYOF 2019. biće najmasovniji do sada. Očekuje se rekordan broj učesnika, njih oko 1.700 iz 46 zemalja. Svečana ceremonija otvaranja održaće se 10. februara na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase" na Koševu u 19 sati.