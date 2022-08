Dječaka usmrtio pak na hokeju (VIDEO)

Za vrijeme treninga jednog školskog hokejaškog tima u ruskom Sankt Peterburgu preminuo je 14-godišnji Vsevolod Malkov.

Dječak je tragično nastradao nakon što je pogođen pakom u prsa, iz neposredne blizine.

Nakon kobnog događaja, Malkov je pao na led, a ispostavilo se da je pogođen u područje srca.

Klupski ljekar odmah je intervenisao i pozvana je hitna pomoć, koja je odmah po dolasku krenula u proces reanimacije srca.

Nažalost, dugoročno to nije pomoglo, pa je po dolasku u bolnicu ustanovljeno nagnječenje srca i pluća uz zatvorenu traumu prsnog koša.

Hokej je inače poznat kao nemilosrdan sport koji nažalost nekad završi tragično.

WARNING - VIEWER DISCRETION ADVISED 1/2 14 yr old minor league player Vsevolod Malkov has died after being hit with a puck in the chest near his heart He collapsed to the ice Ambulance called They were able to get his heart beating again, but he later succumbed to his injuries pic.twitter.com/0hXYUTuKbg