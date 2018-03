Gregor Šlirencauer za "Nezavisne": Skakaću, još sam gladan pobjeda

Pričati o skijaškim skokovima a izostaviti Austrijanca Gregora Šlirencauera bilo bi skrnavljenje sportske istorije jer riječ je o čovjeku koji je do sada u karijeri, između ostalog, osvojio 11 zlatnih medalja na velikim takmičenjima. S Olimpijskih igara u Pjongčangu se vratio praznih ruku, ali u razgovoru za "Nezavisne" je rekao da je i dalje gladan pobjeda te da želi svima da pokaže da je i dalje najbolji na svijetu.

Kada je na veliku scenu zakoračio 2006. sa 16 godina, vjerovatno ni sam nije sanjao da će biti jedan od najboljih skakača ikad. Postavio je mnoge rekorde, a 20 medalja na velikim takmičenjima svakako je nešto čime može da se ponosi. Dva puta je trijumfovao i na čuvenoj turneji "Četiri skakaonice", ali ono što mu najviše nedostaje je individualna zlatna medalja na Olimpijskim igrama. To nije ostvario ni sada u Pjongčangu, ali s obzirom na to da ima 28 godina vrlo vjerovatno će novu šansu imati u Pekingu 2022. U Koreji je najbliži bio medalji u timskoj konkurenciji, ali je Austrija bila četvrta iza Norveške, Njemačke i Poljske. Ipak, ni to ga nije obeshrabrilo.

"Naravno da sam želio da budem mnogo bolji, ali s obzirom na to da vučem povredu koljena od početka ove sezone bilo je teško biti potpuno spreman. Sva tri tima koja su osvojila medalje su bila odlična i u ovom trenutku prejaka. Ali, vratiće se Austrija uskoro tamo gdje joj je mjesto", kaže Šlirencauer.

NN: Uoči ZOI ste kazali da Vam je velika želja individualno zlato, ali, nažalost, niste uspjeli. Da li će Vam to biti dodatni motivu u Pekingu?

ŠLIRENCAUER: Želja svih sportista koji dođu na Olimpijske igre je da osvoje zlatnu medalju. Osvojio sam do sada četiri medalje uključujući zlatnu sa timom 2010. Zlato u individualnoj konkurenciji bi bilo sjajno, ali zadovoljan sam karijerom čak i ako ne uspijem u tome. Ne mogu sa sigurnošću da kažem da ću da skačem za četiri godine. Ako još budem osjećao glad za pobjedama, kao što je to sada, sigurno ću da nastavim.

NN: U karijeri ste ostvarili mnogo toga i osvojili veliki broj medalja. Šta je Vaš novi cilj i šta Vas drži željnim pobjeda?

ŠLIRENCAUER: Želim da i dalje osjećam to nešto posebno dok letim. Želim svijetu da pokažem da sam još najbolji. Uživam dok skačem, a šta će budućnost donijeti to ćemo da vidimo.

NN: Po broju pobjeda ste rekorder u Svjetskom kupu. Upravo zbog toga Vas smatraju jednim od najboljih svih vremena. Vjerujete li da neko može da Vas prestigne?

ŠLIRENCAUER: Rekordi su tu da bi bili srušeni, ali 53 pobjede u Svjetskom kupu je teško nadmašiti. Ako to nekome pođe za rukom onda je to sigurno zaslužio.

NN: Veoma mladi ste počeli da se takmičite. Kada ste postali svjesni da možete mnogo toga da postignete i da li ste imali idole u djetinjstvu?

ŠLIRENCAUER: Skakati sam počeo kada sam imao osam godina. Od samog početka sam želio da budem najbolji, ali da u tome mogu da uspijem bilo mi je jasno nakon prvih pobjeda 2006. Idoli su mi bili sportisti koji su bili najbolji u onome čime se bave, a to su Rodžer Federer i Ingemar Stenmark. Moj ujak Markus Prok mi je takođe bio idol.

NN: Ne tako davno ste napravili pauzu u karijeri i tom prilikom ste se povrijedili na skijanju. O čemu ste najviše razmišljali tokom pauze?

ŠLIRENCAUER: Samo sam želio da se vratim skakanju. Imao sam ogromnu želju da se ponovo takmičim.

NN: O dijelu Vaše karijere je snimljen film, što sigurno dovoljno govori o tome koliko Vas smatraju uspješnim?

ŠLIRENCAUER: Snimljen je film "Weitergehen” (Nastaviti) o mom povratku skakanju nakon pauze. To je prije svega film o čovjeku. Otvorio sam dušu i svijetu sam pokazao kako sam se osjećao tokom pauze. Osjećaj snimanja filma je bio nevjerovatan.

NN: Koliko Vaše tijelo može da izdrži napore ovog sporta? Da li ste razmišljali o kraju karijere ili od Vas možemo da očekujemo nešto slično kao kod Noriakija Kasaija koji skače iako ima 45 godina?

ŠLIRENCAUER: Osjećam se odlično i dok god je tako - skakaću. Noriaki je bez dileme fenomen i ne mogu da zamislim nekog drugog da skače toliko dugo koliko on to radi.

NN: Važite za nekoga ko voli da kuva, šta su Vaši specijaliteti?

ŠLIRENCAUER: Provodim mnogo vremena u kuhinji (smijeh). Obožavam da kuvam takozvanu superhranu i pravim energetske štapiće.

NN: Među hobijima Vam je i tenis... Da li od obaveza stižete da igrate i koga volite da gledate?

ŠLIRENCAUER: Tenis ne igram baš mnogo, ali s vremena na vrijeme igram golf. Dobar sam prijatelj sa Dominikom Timom i kad god sam u mogućnosti idem da gledam njegove mečeve.

Pobjeda u Svjetskom kupu

Gregor Šlirencauer 53

Mati Nikenen 46

Adam Mališ 39

Jane Ahonen 36

Jens Vajsflog 33

Bilans medalja

Takmičenje zlato srebro bronza

Olimpijske igre 1 1 2

Svjetsko prvenstvo 6 5 1

Svjetsko prvenstvo u letovima 4 1 /