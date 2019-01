Istorija Kobajašija na turneji Četiri skakaonice

Japanski ski skakač Rjoju Kobajaši pobijedio je u generalnom plasmanu turneje "Četiri skakaonice".

Mladi Japanac ispisao je istoriju ski skokova, pošto je pobijedio je na sve četiri skakaonice – Oberstdorf, Garmiš-Partenhkirhen, Insbruk, i na kraju Bišefshofen.

Kobajaši se ovako pridružio Kamilu Stohu i Svenu Hanavaldu, kao jedini ski skakač u istoriji ovog sporta koji je uspio da slavi na sve četiri skakaonice.

I prije posljednjeg takmičenja bilo je jasno da će Kobajaši ostvariti pobjedu u ukupnom poretku, pošto je imao ogromnu prednost u odnosu na Nijemca Markusa Ajzenbihlera.

U Bišefshofenu je samo potvrdio dominaciju i sa skokovima od 136 i 137 metara došao do prvog mjesta. Drugi je završio David Kubacki , dok je treći Štefan Kraft.

Kada je riječ o generalnom plasmanu Kobajaši je sakupio ukupno 1.098 bodova, 62 više od Markusa Ajzenbihlera i 83,9 više od Štefana Lajea.

2001-02 - Sven Hannawald 2017-18 - Kamil Stoch 2018-19 - Ryoyu Kobayashi The Japanese star becomes just the third man to win the Four Hills Grand Slam#4hills pic.twitter.com/neKc5p6KBs