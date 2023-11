Jednom golman uvijek golman: Čehova karijera u hokeju napreduje

Bivši fudbalski golman Petr Čeh potpisao je kratkoročni ugovor o pozajmici sa hokejaškim klubom Belfast Džajants, saopštio je taj klub iz Sjeverne Irske.

Bivši golman Čelsija i Arsenala koji je osvojio četiri titule u Premijer ligi, Ligu šampiona i pet trofeja FA kupa je fudbalsku karijeru dugu dvije decenije završio 2019. godine i od tada je igrao hokej za engleskog trećeligaša Oksford Siti Stars, u Nacionalnoj ligi hokeja na ledu.

Čeh je tako fudbalske golmanske rukavice zamijenio onim hokejaškim ali i palicom i baš kao što je to radio na travi i na ledu mu je zadatak da bude čuvar mreže.

On će sada privremeno igrati u jačoj ligi, za aktuelne šampione Belfast Džajantse i imaće pravo nastupa u utakmicama protiv Šefild Stilersa i Mančester Storma, u subotu i nedjelju.

"Petr je trofejni sportista koji zna šta je potrebno igrati na vrhunskom nivou. Cijenimo podršku Oksford Siti Starsa i Petra. Njegova podrška tokom ove pozajmice biće neprocjenjiva“, rekao je trener Belfast Džajantsa Adam Kif.

Čeh je početkom godine igrao za Džajantse u humanitarnoj utakmici protiv Dnjepra u kojoj je prikupljeno više od 65.000 funti kako bi se pomogao ukrajinski hokej. Džajantsi su izgubili četiri puta u posljednjih pet utakmica u Elitnoj ligi. (Sport Klub, agencije)

