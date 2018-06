Klizači počeli pripreme

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u brzom i umjetničkom klizanju počeli su sa kondicionim pripremama za sezonu 2018/19. Od početka jula radiće izvan bh. granica u državama gdje je ledena ploha postavljena cijele godine.

Reprezentativka Neira Kiso od 1. do 21. jula boraviće u kampu umjetničkog klizanja u Andori i obaviti završne pripreme za nastup na Junior Grand priju u avgustu u Lincu. Hena Uzunović pripreme će obaviti u ukrajinskom Dnepropetrovsku od 3. do 17. jula i od 5. do 25. avgusta.

Na regionalnom ISU kampu od 23. jula do 4. avgusta u Celju pripremaće se Zara Husedzinović, a sa njom će raditi i mlade klizačice Edna Hamzić, Eva Sužnjević, Sara Mujčić i Maisa Hamzić.

Nakon završetka kampa za umjetničko klizanje, u Celju se nastavljaju pripreme najboljih brzoklizača iz regije, na kome će učestvovati i bh. takmičari Ermin Raščić, Muhamed i Sumeja Zajimović, Mak i Illan Krstić, Samra Selimbegović i Piere Benet.

Najmlađi seniorski bh. reprezentativac BiH u brzom klizanju, Tarik Omeragić, nakon kondicionih priprema na Bjelašnici, polovinom jula putuje na pripreme na ledu u Sofiju. Njega u ovoj sezoni očekuju nastupi na svjetskim kupovima, te evropskim i svjetskim prvenstvima.