Kraj godine i vrijeme za 69. turneju "Četiri skakonice": Let za prestiž

Kraj godine za ljubitelje skijaških skokova donosi pravu poslasticu, jer je vrijeme za novo izdanje tradicionalne novogodišnje turneje "Četiri skakaonice", koja se održava još od 1953. godine.

Njemačka i Austrija, tačnije skakaonice u Obertsdorfu, Garmiš-Partenkirhenu, Inzbruku i Bišofshofenu, biće domaćini svjetskoj skakačkoj eliti, koja se ove godine takmiči u Svjetskom kupu, a koja će 69. put juriti prestižni trofej "Zlatni orao" namijenjen pobjedniku turneje.

Kao što to tradicija nalaže, otvaranje je danas u 16.30 u Obertsdorfu, prvog dana 2021. skijaši skaču u Garmišu, Inzbruk je 3. janaura, a mini-takmičenje se zatvara 6. januara u Bišofshofenu.

Prošle godine u listu pobjednika turneje se upisao Poljak David Kubacki, koji je i ove godine u užem krugu skakača koji mogu do trona. Tu su i lider Svjetskog kupa Norvežanin Halvor Egner Granerud i Nijemac Markus Ajzenbihler, ali kao što je to mnogo puta viđeno "Četiri skakaonice" su takmičenje za sebe i epitet favorita nekad ništa ne znači.

Istorija ovog takmičenja pokazala je da se vodeći u Svjetskom kupu nisu baš dobro snalazili na "Četiri skakaonice", poput Andersa Fanemela (2014/2015), Kamila Stoha (2013/2014) ili Andreasa Keflera (2011/2012).

Tragičar je bio Simon Aman, koji je dvije godine zaredom (2008. i 2009.) u turneje ulazio kao vodeći u Svjetskom kupu, ali ne samo da nije uspio da na njima slavi, nego je do kraja takmičenja ostao i bez ukupnih pobjeda u tim sezonama.

U posljednih pet godina taj trend se promijenio pa su Slovenac Peter Prevc (2015/2016), Stoh (2017/2018) i Japanac Rjoju Kobajaši (2018/2019) ipak uspjeli da u istoj sezoni podignu "Veliki kristalni globus" (trofej pobjednika Svjetskog kupa) i "Zlatnog orla".

Jedno ime zaslužuje posebno mjesto i pijedestal kada se priča o "Četiri skakaonice", a to je finska legenda Jane Ahonen, koji je čak pet puta osvajao novogodišnju turneju (1999, 2003, 2005, 2006. i 2008). Turneja je iz njega izvlačila najbolje i na njoj je prikazivao zašto se o finskoj školi skokova i letenja i dalje priča u superlativima. Čak je i legendarni Nijemac Jens Vajsflog ostao kratak za jednu pobjedu (1984, 1985, 1991. i 1996).

U istoriju ovog takmičanja ostaće upisan i Nijemac Sven Hanavald, koji je postao prvi čovjek koji je uspio da slavi na sve četiri stanice takmičenja u jednoj sezoni. Bilo je to 2001/2002. i taj rekord je držao sve do sezone 2017/2018, kada je to isto uradio Kamil Stoh, a sezonu kasnije i Rjoju Kobajaši. Najuspješnije u skijaškim skokovima na "Četiri skakaonice" su Austrija, Njemačka i Finska, koje imaju po 16 pobjednika.

Ovo izdanje, nažalost, biće i posebno po tome što će zbog pandemije virusa korona tribine biti prazne.

RASPORED Obersdorf 29. decembar u 16.30 Garmiš-Partenkirhen 1. januar u 14 Inzbruk 3. januar u 13.30 Bišofshofen 6. januar u 16.45