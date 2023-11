Legenda Čelsija debitovao u hokejaškoj ligi (VIDEO)

​Petr Čeh (41) ispisao je istoriju britanskog sporta. Slavni češki golman, u 126 navrata reprezentativac koji je sa Čelsijem osvojio čak 17 velikih trofeja, debitovao je u profesionalnoj hokejaškoj ligi. Otkako se povukao iz fudbala 2021., Čeh je slijedio svoj dječački san i vratio se hokeju na ledu.

Igrao je za nekoliko poluprofesionalnih ekipa prije nego što se pridružio Belfast Džajantsima na pozajmici. U svome debiju sačuvao je mrežu. U pet minuta koliko je proveo na ledu upisao je i jednu odbranu, a istovremeno je postao prvi sportista u Velikoj Britaniji koji je profesionalno igrao oba sporta.

Hokej na ledu, a ne fudbal, bila je prva ljubav slavnog golmana.

Former Chelsea FC and Arsenal FC goalkeeper Petr Čech just made his pro hockey debut in goal for the @BelfastGiants of the EIHL… Petr is 41 pic.twitter.com/ODpK0MykJ8