Legendarna skijašica Elizabet Gergl za "Nezavisne": Muzika je nova avantura u mom životu

Čak 17 godina je bila jedna od najboljih skijašica svijeta, u bogatoj riznici trofeja ima medalje sa svjetskih prvenstava i olimpijskih igara, a sada već duže od godinu uživa u zasluženoj penziji.

Legendarna Elizabet Gergl se posvetila drugoj strasti - pjevanju i u razgovoru za "Nezavisne" je istakla da sada ima vremena da se posveti raznim hobijima, što nije mogla kao profesionalni skijaš.

Austrijanka je jedan od sinonima za skijanje, a trofeji dovoljno govore sami za sebe. Sa 19 godina je zakoračila u profesionalne vode i pri vrhu je bila sve do dana kada je odlučila da sa 36 godina kaže da je bilo dosta. Svjesna da je trenutak povlačenja morao da dođe, ističe da je i dalje zaljubljena u skijanje, ali jednako je srećnom čini i pjevanje.

"Ovo je novo poglavlje mog života s novim izazovima i različitim ritmom. Veoma sam radoznala kada je u pitanju ta nova avantura u mom životu, ali ponekad se osjećam čudno", rekla je Gerglova.

NN: Sada ste se aktivno posvetili pjevačkoj karijeri, ali sigurno stižete da radite mnoge stvari koje niste mogli tokom dugih skijaških sezona?

GERGL: Da, sada radim mnogo stvari za koje nisam imala vremena kada sam bila profesionalna sportistkinja. Među njima je pjevanje pred publikom. Prošle godine sam objavila prvu autorsku pjesmu "It's up to you" i imala sam dosta nastupa, među kojima je onaj na žrijebu u Zeldenu. Od tada sam radila na drugoj pjesmi, koju sam izdala nedavno ("Bleib kurz stehn"). Uz to sada imam mnogo više vremena za prijatelje, a stižem i da učim teoriju obuke i nadam se da ću jednog dana postati trener.

NN: Kada pričamo o drugim stvarim u kojima uživate, šta volite najviše?

GERGL: I dalje volim skijanje (smijeh)... Uživam u jedrenju na dasci, biciklizmu. Bitno je samo da je sport. Volim da plešem, a volim i umjetnosti kao što su muzika, slikanje...

NN: Tokom karijere ste imali uspona i padova. Na šta ste najviše ponosni?

GERGL: Bilo je mnogo velikih koraka u mojoj karijeri, počevši od povrataka skijanju nakon što sam tri puta kidala ukrštene ligamente. Zatim se tu izdvaja pobjeda u Evrokupu 2003. godine, kada sam svima pokazala kakva sam skijašica i tada sam izrasla u ozbiljnog takmičara. Od tada sam krčila put ka vrhu i slavila sam mnogo dobrih trka, ali mislim da je moje najveće blago rad na ličnosti i njeno razvijanje pored skijanja. Skijanje mi je pomoglo da naučim mnogo više o sebi. To je bio veliki životni poklon i uspjela sam da slijedim svoje snove.

NN: Tokom 17 godina ste doživjeli i iskusili svašta. Čega se rado sjećate, a šta biste naradije da zaboravite?

GERGL: Svjetska prvenstva u Garmiš-Partenkirhenu 2011. i Val Dizeru 2009. su bila nešto posebno za mene, kao i Olimpijske igre u Vankuveru 2010. Ali bilo je i teških trenutaka. Tu je Svjetsko prvenstvo u Biver Kriku, gdje sam bila na putu do medalje, ali sam promašila kapiju, kao i Olimpijske igre u Sočiju, gdje sam imala problema sa snijegom i ništa mi nije polazilo za rukom.

NN: Među medaljama koje ste osvojili sigurno se izdavajaju dvije bronze s Olimpijskih igara, što je pošlo za rukom i Vašoj majci. Da li zbog toga osjećate posebne emocije?

GERGL: Te dvije medalje na Olimpijskim igrama u Vankuveru zauzimaju posebno mjesto u mom srcu, baš kao i zlatne medalje sa Svjetskog prvenstva u Garmišu.

NN: Takmičili ste se u svim discpilinama, ali jedna Vam sigurno mora biti omiljena.

GERGL: Da, veleslalom je bila moja omiljena disciplina, najviše zbog ritma i ljepote ove tehničke discipline. Ali, za toliko vremena koliko sam bila profesionalac naučila sam da cijenim i druge discpiline.

NN: U Vašoj eri bilo je mnogo sjajnih skijašica. Ko Vam je bio najveća protivnica i da li je rivalstvo ostajalo na stazi?

GERGL: Bilo je mnogo jakih protivnica. Tu su svakako Lindzi Von, Marija Riš, Tina Maze, Anja Person, Janica Kostelić... Uvijek smo se poštovale najviše jer smo dijelile istu strast. Naravno, neke od njih poznajem cijeli život. Početak svake sezone je za mene bio kao dolazak kući velikoj porodici.

Biće iznenađenja

NN: Nova sezona u Svjetskom kupu počinje za nekoliko mjeseci, ko su po Vašem mišljenju glavni favoriti za najveća priznanja?

GERGL: Teško je reći ko bi mogao da bude najbolji. To se nikada ne zna dok sezona ne počne jer uvijek može nešto da se desi. Ali, za očekivati je da svi takmičari koji su već iskrčili put ka vrhu ostanu na tom nivou, a naravno tu će biti iznaneđenja kao i svake godine.

Dijelim znanje sa drugima

NN: Gdje se vidite u budućnosti, da li ste posvećeni još nečemu osim pjevanja?

GERGL: Trenutno slijedim svoju strast, to su pjevanje i muzika, a ujedno i držim govore. Znanje i inspiraciju dijelim sa drugim ljudima kako bi napravili nešto veliko za sebe. Svi treba da pratimo svoje snove jer je osjećaj nevjerovatan. Na kraju, sve je to do tebe samog, zar ne?! (smijeh)