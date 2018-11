Lindzi Von opet povrijedila koljeno

Američka skijašica Lindzi Von propustiće početak svoje posljednje sezone skijaškog Svjetskog kupa zbog povrede koljena koju je zaradila na treningu, objavila je sama na svom Twitteru.

"Juče sam pala na treningu Super-G-ja i povrijedila koljeno. Dobra vijest: Ne trebam operaciju. Loša vijest: Ne mogu skijati u Lejk Luizu. Lejk Luiz je oduvijek bio moja omiljena stanica u Svjetskom kupu i shrvana sam što se neću moći takmičiti ove godine", objavila je 34-godišnja Von na svom Twitter profilu.

Yesterday I crashed training Super-G and hurt my knee. The good news; I do NOT need surgery. The bad news; I won’t be able to race in Lake Louise. LL has always been my favorite stop on the WC and I am devastated to not be coming this year.I am down but I am NOT out! #nevergiveup