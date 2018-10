Marsel Hiršer za "Nezavisne": Snove sam pretvorio u stvarnost

S poštovanjem i divljenjem mnogi izgovaraju ime austrijskog skijaša Marsela Hiršera, koji već sedam godina u nizu vlada bijelim stazama. U ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" istakao je da nikada nije ni sanjao da će osvojiti ovako veliki broj pehara i medalja i ne želi da stane, iako je njegova porodica odnedavno postala bogatija za jednog člana - sina.

Posljednjih nekoliko godina su bile kao iz snova za sjajnog skijaša, a o prošloj sezoni ne bi trebalo posebno trošiti riječi, jer je uz veliki i dva mala "Kristalna globusa" početkom 2018. na Olimpijskim igrama u Pjongčangu osvojio dvije zlatne medalje. Rekordnih sedam titula u Svjetskom kupu dovoljno je da ga mnogi okarakterišu kao najboljeg svih vremena. Osim po trofejima i medaljama, Hiršer će 2018. pamtiti i po tome što se vjenčao s dugogodišnjom životnom saputnicom, a ovog mjeseca njihov dom je posjetila i roda pa je 7. oktobra rođeno njihovo prvo dijete. Mnogi ljubitelji skijanja su u strahu da će Hiršer zbog svega toga malo da povuče ručnu kada je takmičenje u pitanju, ali nam je kazao da ne razmišlja o povlačenju, iako će definitivno da posloži prioritete.

"Posljednjih 15 godina sam 100 odsto bio profesionalni sportista, ali sada se dešava mnogo pozitivnih stvari u mom privatnom životu. Ne znam da li ću moći jednako da se fokusiram na obje stvari. Međutim, još nisam spreman da ostavim skijanje. Moraću da nađem kompromis s porodicom, a posebno sa skijanjem. I dalje mnogo uživam u trkama. Previše mi je zabavno i još imam mnogo toga da naučim da bih već sada rekao da mi je dosta svega", rekao je austrijski skijaš.

Godine 2007. je prvi put nastupio u Svjetskom kupu, a vladavinu bijelim stazama počeo je 2012. Od tada je sve u znaku Marsela Hiršera, koji nikako da siđe s trona, iako su mnogi pokušali da ga sruše. Nova sezona počinje ovog vikenda i naravno on je prvi favorit, ali ne smijemo potcjeniti konkurenciju. Svaka godina je donosila novi izazov, nova uzbuđenja... Istakao je da ne može da izabere koja sezona mu je bila najteža i najdraža.

"To je teško za izabrati. Svaka sezona je bila teška iako to sa strane izgleda veoma lako. Ne znam da li da izaberem sezonu u kojoj je na mene umalo pao dron, onu kada su mi ukrali skije i zaštitne naočare ili onu u kojoj sam slomio nogu. Jednostavno ne mogu da izaberem", jasan je Hiršer.

Tokom karijere je imao nekoliko povreda, među kojima je i pomenuti lom zgloba na lijevoj nozi. Međutim, te povrede po njegovom mišljenju nisu bile toliko teške da bi razmišljao o povlačenju.

"Stvarno mislite da sam imao ozbiljne povrede? Sjećam se samo dvije, ali ni one nisu bile toliko strašne kao one koje su imale moje kolege. Tako da ne, nisam nikada razmišljao da prekinem karijeru kada sam bio povrijeđen", izjavio je on.

Pred njim su padali razni rekordi, mišiće je između ostalog nabijao dizanjem "Kristalnih globusa" i čak 12 puta je ponosno stajao na podijumima s medaljama s OI i SP. Sve ovo nije mogao ni da zamisli kada je kao klinac prvi put stao na skije.

"Nikada se nisam usudio da sanjam o ovako velikim stvarima, ali lagao bih kada bih rekao da nisam imao snove. Ne znam da li sam stvarno očekivao da ću ih sve ispuniti. Ali eto, sve što sam želio na kraju je postalo stvarnost", rekao je Hiršer.

Sve do ove godine je sanjao olimpijsko zlato. Prije Pjongčanga je imao samo srebro iz Sočija i najsjajnije odličje s najveće svjetske smotre sportista bilo je san koji se napokon ispunio.

"Ne mogu da opišem riječima kako sam se osjećao. To je stvarno bilo nešto posebno za mene. Kada je stavite oko vrata zlatna medalja je jednako teška kao i srebrna", kroz šalu je kazao Austrijanac.

Nije lako čuvati hrpu "Kristalih globusa" i brdo medalja. Hiršer je istakao da nema specijalnu sobu samo za trofeje, ali je i naglasio da to nisu oni pravi životni trofeji.

"Neki 'Kristalni globusi' koje sam osvojio su izloženi u banci u mom rodnom gradu, dok su ostali kod mene. Ali, oni pravi trofeji su u mom srcu i mojoj glavi", jasan je Hiršer.

Strah je ono što čovjeku pomaže da se osjeti živim. Hiršer je poznat po tome što obožava ekstremne sportove koji mu dižu adrenalin, ali kada je strah u pitanju...

"Strah nije nimalo dobar saputnik. Ni u životu niti u sportu. Oprezan sam uvijek kada se bavim nekim sportom i naporno radim kako bi moje tijelo bilo u savršenoj kondiciji. Na taj način sprečavam strah da uđe u moj život", zaključio je razgovor za "Nezavisne" Marsel Hiršer.

7 puta je bio najbolji u Svjetskom kupu i to od 2012. do danas.

10 "Malih kristalnih globusa" osvojio je dosad u karijeri.

3 medalje ima s Olimpijskig igara i to dva zlata i srebro.

6 puta je bio najbolji na SP, a ima i tri srebra.

13 pobjeda je najviše ostvario u jednoj sezoni i rekord dijeli s Ingemarom Stenmarkom i Hermanom Majerom.

58 pobjeda ima u karijeri i ispred njega je samo Stenmark, koji ima 86.

Kreće 53. sezona Svjetskog kupa

Nova, 53. sezona Svjetskog kupa u alspkom skijanju počinje ovog vikenda trkama u ženskom (subota) i muškom (nedjelja) veleslalomu na austrijskom Retenbah glečeru u Zeldenu. Titule pobjednika Svjetskog kupa brane Austrijanac Marsel Hiršer i Amerikanka Mikaela Šifrin, a ova sezona će biti i posljednja za njenu zemljakinju i jendu od najboljih skijašica ikada Lindzi Von.