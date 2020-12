Mirza Nikolajev, najbolji bh. sankaš: Uz nove sanke bih mogao u top 20

Mirza Nikolajev, devetnaestogodišnjak iz Sarajeva, slobodno se može reći najveća je sanzacija u svijetu sankaškog sporta. Bh. sankaš sa sankama starim 12 godina gotovo ravnopravno se nosi sa svjetskom elitom, osvaja bodove u Svjetskom kupu i nalazi se na pragu plasmana na Olimpijske igre u Pekingu.

Talentovani bh. reprezentativac ovog mjeseca odvezao je dvije trke finala Svjetskog kupa, na prvoj (Altengerg) je u žestokoj konkurenciji osvojio 32. mjesta, a na drugoj (Vinterberg) 29. Tako se našao rame uz rame sa kremom ovog olimpijskog sporta i to kao najmlađi učesnik u seniorskoj konkurenciji.

"Osjećaj je nevjerovatan. Ne dešava se svaki dan da sjedite u istoj svlačionici sa olimpijskim pobjednicima i svjetskim prvacima, a onda jednostavno shvatite gdje ste došli i šta je pred vama. Ja sam najmlađi pored još jednog takmičara iz Italije i mislim da je to veliki izazov što imam priliku takmičiti se s najboljima. Siguran sam da ću steći ogromno iskustvo i zapravo tek sad uviđam gdje sam i gdje pripadam", kaže za "Nezavisne" trenutno 31. sankaš na svjetskoj rang-listi.

Kako stvari stoje, Mirza je ispunio normu za Olimpijske igre 2022. godine kada su u pitanju bodovi. Za Peking je potrebno imati 30 bodova, a Nikolajev na svom kontu sada ih ima 37.

"Pored ova dva rezultata s kojima smo poprilično zadovoljni moj trener i ja, istakao bih još 15. mjesto na Kupu nacija u Altenbergu. Olimpijsku normu sam ispunio s obzirom na to da je potrebno imati minimalno 30 bodova u Svjetskom kupu i nalaziti se među 35 najboljih u ukupnom poretku. Možda ovo zvuči jednostavno, ali u stvari je veoma teško održati ovu normu, jer ju je potrebno potvrditi. Što se tiče bodova, za njih više ne treba ni da se brinem. Jedina stvar koja mi sada ostaje jeste da ostanem među top 35", naglašava Nikolajev i dodaje:

"S obzirom na to da mi je, kao i svakom sportisti, san otići na Olimpijske igre i biti dio tog najvećeg sportskog događaja, naravno da bi mi mnogo značilo, naročito što bih dokazao da se uz rad, trud i želju, te uz minimalna ulaganja i podršku institucija ipak može napraviti rezultat, iako na dosta teži način."

Njegovo samo učešće, a zatim i rezultati su svojevrsna senzacija u svijetu sankanja s obzirom na to da vozi na sankama starim 12 godina. Oprema je jedan od najvažnijih segmenata u ovom sportu, ali treba znati da je i izuzetno skupa. Tako, recimo, oni najbolji nastupaju na sankama koje koštaju preko 20.000 evra.

"Sanke su takve kakve jesu, 12 im je godina i izvukao sam iz njih maksimum. I naravno da ove sezone ne očekujem neki bolji rezultat jer jednostavno to nije moguće. Ostali takmičari su nekoliko godina ispred mene što se tiče opreme, koja je najbitnija u sankanju. Ima mnogo faktora koje utiču na sankanje i od kojih zavisi koliko ćete se brzo spustiti do cilja, ali najbitniji faktor je materijal od kojeg se prave kliznici i same sanke", naglašava naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, u nastavku sljedeće sezone trebalo bi da ima druge sanke, koje, istina, neće biti nove, ali bolje od trenutnih.

"Ništa još nije sigurno, ali najvjerovatnije bi trebalo da imam nove sanke. Sigurno je da ću biti dosta brži sa novim sankama, ali isto je bitno napomenuti da i te 'nove' sanke nisu nove, već će to biti polovne sanke. Niko ne prodaje niti želi da proda nove sanke jer bi to značilo opasnu konkurenciju koju ostali ne žele sebi da priušte. Ali u svakom slučaju, te sanke će biti novije od mojih trenutačnih i bez sumnje bih mogao biti u top 20", rekao je talentovani sportista.

Mijenjati sportsku politiku

Za kraj se kratko dotakao i odnosa države prema bh. sportu.

"Sportska politika je nažalost takva da mi se čini kako među sportistima na neki način stvara negativnu konkurenciju, pa se sportisti natječu između sebe kako bi dobili što bolju i veću novčanu podršku. Razumljivo je da je bez podrške vrlo teško napraviti dobar rezultat i opstati, naročito u sportovima koji nisu prepoznati kao atraktivni, a veoma su zahtjevni i u svijetu vrlo popularni. Zbog toga je potrebno mijenjati pristup sportu jer smo mi ambasadori naše države koju u svijetu predstvaljamo na najbolji način", zaključio je Mirza Nikolajev.