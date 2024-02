Perin posljednji let: Prevc najavio kraj skakačke karijere

Čuveni i najuspješniji slovenački skijaški skakač Peter Prevc nakon ove sezone završiće karijeru. Njegovo posljednje takmičenje biće finale Svjetskog kupa, koje se po tradiciji održava na slovenačkoj Planici.

Popularni Pero ima iza sebe impresivnu karijeru. Osvojio je četiri olimpijske medalje od toga jedno zlato, a stigao je do tri odličja na svjetskim šampionatima. Osvojio je turneju Četiri skakaonice 2016, a iste godine je bio pobjednik u ukupnom plasmanu Svjetskog kupa.

Trostruki je svjetski šampion u skijaškim letovima, a prvi je u istoriji koji je letio preko 250 metara. Četiri godine zaredom od 2013. do 2016.godine bio je izabran za najboljeg sportistu Slovenije.

Iako je posljednjih godina pokazivao svoju letačku klasu poslije sezone 2015/2016 nikada nije našao put do vrha skakačke piramide Svjetskog kupa.

"Da sam mogao nešto da promijenim na svom putu, bilo bi to ono što se desilo u decembru 2017. godine, kada sam bio još zahtjevniji prema sebi poslije izuzetno uspješne sezone 2015/2016. Onda bih jednostavno trebalo da se prepustim događajima i da više slušam sebe", rekao je juče Peter Prevc na pitanje da li žali za nečim i da li bi nešto uradio drugačije.

Prevcovi su prava sportska porodica a za ljubav i strast ka skijaškim skokovima su "krivi" njihovi roditelji Božidar i Julijana. Sedmočlanu porodicu Prevc osim roditelja i Petera (31) čine i Cene (27), Domen (24) Nika (18) i Ema (14) koja jedina ne skače.

Više ne skače, bar takmičarski ni Cene koji ima srebrnu medalje sa OI u Pekingu 202. u timskim skokovima a koji je prije dvije godine završio karijeru. Domen ima da svjetska zlata sa timskih takmičenja a Nika tek treba da dokaže na međunarodnom planu.

Prevcovi su zaštini znak zaseoka Dolenja Vas u Ribnici koje broji oko 500 stanovnika a uspješno odgojiti petoro djece i uskladiti školske i sportske obaveze pritom bio je lakše reći bnego učiniti. Ipak, uspjeli su.

U martu prošle godine Peter je na Planici doživio težak pad na treningu zbog čega je morao u bolnicu zbog potresa mozga ali ubrzo se vratio.

Njegovu majka Julijanu su jednom prilikom pitali da li se plaši kada gleda djecu na vrhu skakonice ili dok lete.

"Ne, nimalo Ne, više me strah kad su na putu, na cesti", kaže ona.

Peter će po zavšetku skakačke karijer vjerovatno ostati u ovom sportu s ciljem da mladima prenese svoje znanje i iskustvo kako bi Slovenija zadržala epitet skijaške sile.

"Postoji mnogo mogućnosti. Međutim, još nisam načisto šta ću raditi. Možda ću uploviti u trenerske vode, ili ću svoju misiju nastaviti više u službenoj ulozi. Sada je jednostavno prerano da pričam o tome, jer će mi trebati dosta vremena da shvatim da je jedna veoma duga i uspešna petnaestogodišnja priča, u koju sam uložio sve što sam mogao u svakom trenutku, konačno došla do kraja" rekao je Prevc i dodao:

"Nadam se da sam novim generacijama skakača, kao i omladini uopšte, pokazao kako se uz vrijedan i pošten rad može daleko stići. Jednog moramo svi da budemo svjesni, a to je da postoje i jedno i drugo. Dobri i loši periodi u životu. Kada si na vrhu sve je dobro,svi uživaju, ali kada dođu loša vremena, tada shvatiš ko su ti koji nesebično stoje na tvojoj strani".

