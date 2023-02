Preminula italijanska skijašica Elena Fankini

Italijanska skijašica Elena Fankini preminula je u 38. godini.

Karijeru vicešampionke svijeta iz 2005. godine prerano je prekinuo tumor na mozgu, koji joj je na kraju prerano zaustavio i život.

Fankini je preminula u svom domu u Solatu, objavila je Federacija zimskih sportova Italije, a prenosi Sportklub.rs.

Posljednji put se takmičila u decembru 2017. godine. Gotovo godinu dana kasnije dobila je dozvolu da ponovo trenira, ali se nikada nije vratila u formu. Stanje joj se pogoršalo u posljednjih nekoliko mjeseci.

Fankini je osvojila srebro u spustu na Svjetskom prvenstvu 2015. godine. U spustu je upisala i dvije pobjede u Svjetskom kupu.

Fankini je preminula u danu kada je njena sunarodnica Marta Boasino osvojila svjetsko zlato u super džiju i dva dana nakon što se zlatom u kombinaciji okitila Federika Brinjone. Proteklog vikenda pobjedu u spustu u Kortini d’Ampeco posvjetila joj je Sofija Gođa.

Od Elene se veoma emotivno oprostila i Mikaela Šifrin:

"Bio je ovo emotivan dan. Mnogo je toga što bih željela da podijelim sa vama, ali ono što je najteže je smrt Elene Fankini. Šaljem najdublje saučešće porodici Fankini koja je imala izuzetan uticaj na naš sport sa svojom strašću i dobrotom", navela je Šifrinova.

