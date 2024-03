Ski skakač koji je prvi "preskočio" 250 metara otišao u penziju (VIDEO)

Slovenački takmičar u ski skokovima Peter Prevc završio je karijeru osvajanjem šestog mesta u ski letovima na Planici.

Pred 20.000 gledalaca na čuvenoj slovenačkoj skakaonici, Prevc je imao skokove od 233,5 i 226,5 metara i osvojio 422,4 boda, što je bilo dovoljno za šesto mjesto, odnosno za ukupno treće mjesto u generalnom plasmanu ski letova.

Poslije posljednjeg skoka Prevca, kome su sudije dalu simboličnu ocjenu 22, Međunarodna skijaška federacija prekinula je takmičenje na nekoliko minuta, kako bi odala priznanje 31-godišnjem Slovencu na uspješnoj karijeri.

The last jump of Peter Prevc Goodbye, legend!#fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/mwBXq8pcdy