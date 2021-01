Stoh slavio u Insbruku i preuzeo prvo mjesto na Turneji

Kamil Stoh je pobijedio u Insbruku i preuzeo vođstvo u generalnom poretku "Turneje četiri skakaonica". Poljak je skokovima od 127,5 i 130 metara sa 261,6 poena stigao do ubjedljive pobjede. Drugi je bio Slovenac Anže Lanišek, a treći Poljak David Kubacki.

Prva serija je donela loše skokove lidera u poretku Turneje prije takmičenja u Insbruku. Halvor Granerud došao je samo do 116,5 metara i sa 111,9 poena zauzeo je 29. mjesto. Kao posljednji u drugi krug je prošao Nijemac Karl Gajger, pobjednik iz Oberstdorfa sa daljinom od 117 metara i 109,2 poena.

To je iskoristio Kamil Stoh. Skokom od 127,5 metara zauzeo je prvu poziciju. Istu daljinu ostvario je i Slovenac Lanišek, ali sa 0,7 poena manje bio je drugi. Listu od prvih pet zaokružili su Japanac Kobajaši (128,3 poena), Austrijanac Mihael Hajbok (127,6) i pobjednik takmičenja u Garmišu Poljak David Kubacki (126).

Rasplet u austrijskom zimskom centru je počeo kada se u drugoj seriji na zaletištu pojavio David Kubacki. Došao je do 127 metara i sa 248,3 poena preuzeo vođstvo od do tog trenutka vodećeg Žile. Hajbok nije uspio da ugrozi tandem Poljaka na prve dvije pozicije, kao ni Japanac Kobajaši, koji je došao samo do 123 metra.

Lanišek je stigao do 123,5 metara, ali sa dobrim ocjenama uspio je da za 1,6 poena prestigne Kubackog. Međutim, uslijedio je spektakularan skok od 130 metara za Stoha za pobjedu.

Poslije tri takmičenja u Novogodišnoj turneji Stoh ima 809,9 poena i ukoliko ne napravi neki veliki kiks smiješi mu se treći trijumf na prestižnom takmičenju. Drugi je trenutno Kubacki sa 794,7 bodova. Granerud i Gajger, koji su u Insbruku završili na 15. odnosno 16. mjestu, su na trećoj i četvrtoj poziciji sa 789,3 i 785,2 bodova.

Turneja se završava takmičenjem u Bišofshofenu, koje je na programu u srijedu 6. januara.

(sportklub.rs)