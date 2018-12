Sven Hanavald ekskluzivno za "Nezavisne": Radio sam 18 sati dnevno i izgorio

Nema mnogo takmičenja u zimskim sportovima koja drže pažnju ljubitelja sporta kao što je turneja "Četiri skakaonice", koja je najgledanije takmičenje u skijaškim skokovima. Legenda ovog sporta bez sumnje je Sven Hanavald, koji je sve do ove godine bio jedini koji je slavio na sve četiri skakaonice u jednoj godini. Za "Nezavisne" je pričao o karijeri, životu nakon skokova, hrani, porodici...

Od 1993, kada je prvi put zakoračio na veliku scenu, imao je samo jedan cilj - da bude najbolji. To ga je na neki način koštalo i zdravlja pa je 2004. otišao u penziju. Ostvario je mnoge uspjehe, osvajao medalje na Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima, ali mnogima na spomen njegovog imena na pamet pada 2002, kada je zadivio svijet i postao prvi skakač koji je slavio na sve četiri skakaonice legendarnog takmičenja. Taj rekord je držao sve do 2018, kada je isto pošlo za rukom Kamilu Stohu.

"Bilo je veoma teško napraviti takav uspjeh. Znao sam koliko je to veliki podvig pa sam bio među prvima koji su čestitali Stohu. Kako biste to uspjeli morate da imate sreće i da skačete odlično. Bio sam srećan zbog njega i sada samo nas dvojica napravili nešto posebno. Biće zanimljivo vidjeti da li će to još nekome poći za rukom", rekao je Hanavald, koji je sada, između ostalog, komentator Eurosporta, a tokom ljeta drži govore i pomaže ljudima koji imaju mnogo stresa u životu.

Nakon te 2002. Nijemac više nije bio onaj stari. Rezultati su izostali iako je naporno trenirao. Kako sam kaže, istrošio se, zbog čega je na kraju i morao da ode u penziju.

"Želio sam da budem najbolji i naporno sam radio i tokom pauza. Kada su svi odmarali, ja sam naporno radio. Poslije je nastao problem. Radio sam naporno 18 sati dnevno. Tijelo se potrošilo i nije bilo snage za takmičenja. Jednostavno rečeno - izgorio sam", izjavio je Hanavald, koji bi sada postupio drugačije:

"Sada je situacija drugačija. Znam da mi treba mnogo više energije za tijelo. Znam kad treba da odmorim. To sam naučio iz svega. Tada nisam imao iskustva. Svi znaju da moraš da čuvaš svoje tijelo."

Skakati je počeo sa šest godina. U periodu kada djeca jedu slatkiše i brzu hranu on to nije smio.

"Ne možete da jedete svašta, morate da pazite da jedete samo zdravu hranu. Sada je drugačije. Imam 78 kilograma, želio bih da imam još više, ali ne znam zašto to nije moguće. Trenutno imam 15 kila više nego kada sam skakao. Mogu da jedem stvari koje nisam mogao kao skakač. Volim tjesteninu, odrezak, jednostavno - mogu da uživam u svim jelima", kazao nam je uz osmijeh.

Osim što je njegov život sada u mnogo mirnijem moru, mnogo više vremena ima za porodicu. Uživa sa suprugom i sinom.

"Mnogo je lakše kada provodite vrijeme s porodicom. Sve je mnogo smirenije i uživam u svakom sekundu. Sport je mnogo naporniji jer morate naporno da radite", rekao je Hanavald, koji je jedno vrijeme bio u moto-sportu, a igrao je i fudbal:

"Nakon što sam se penzionisao nisam znao šta da radim. Normalne profesije su bile teške za mene. Nisam mnogo obraćao pažnju na obrazovanje nego sam se posvetio sportu. Ipak, skakao sam kraće nego što sam očekivao. Nisam znao šta da radim. Dobio sam priliku u moto-sportu. Uživao sam, to je bilo odlično i uzbudljivo iskustvo. Uvijek sam volio moto-sportove i veliki sam fan Formule 1. Što se tiče fudbala, igrao sam u nižim ligama."