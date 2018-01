Tomas Morgenštern, legendarni ski-skakač, za "Nezavisne": Medalja iz Sočija posebna u mom srcu

Ne žalim niti zbog jedne odluke i ponosan sam na sve što sam uradio u karijeri, rekao je za "Nezavisne" legendarni ski-skakač Tomas Morgenštern, koji je s oduševljenjem ispravio ovosezonsku Novogodišnju turneju "Četiri skakaonice", gdje je nove stranice istorije ovog sporta ispisao Kamil Stoh.

Tačno 20 medalja osvojio je legendarni Austrijanac na velikim takmičenjima (Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo u letovima), a 2011. mu je za rukom pošlo ono o čemu sanja svaki ski-skakač, a to je trijumf na Novogodišnjoj turneji. Godinama je bio jedan od najboljih ski-skakača, a onda je uslijedio težak pad početkom januara 2014, koji je umnogome uticao na njegovu odluku da devet mjeseci kasnije označi kraj bogate karijere. Te godine je osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Sočiju kao dio tima reprezentacije Austrije i to je posljednja medalja koju je osvojio na velikoj sceni. Više od tri godine nije aktivan skakač, ali ističe da mu takmičenje ne nedostaje.

"Često se sjetim takmičenja, ali generalno mi ne nedostaje. Samo kad sam na takmičenju kao što je Novogodišnja turneja 'Četiri skakaonice', kada vidim navijače, sjetim se dobrih vremena koje sam imao tokom karijere. Ipak, mislim da je bilo pravo vrijeme da se povučem i ne žalim zbog toga", rekao je Morgenštern, koji je u penziju otišao sa nepunih 28 godina.

NN: U bogatoj karijeri osvojili ste veliki broj medalja... Na šta ste posebno ponosni?

Morgenštern: Ovo je veoma teško pitanje. Teško je izabrati jer svaka medalja ima posebno značenje za mene. Ako moram da odgovorim onda bih izabrao zlatnu medalju sa Olimpijskih igara u Tokiju. Takođe, i srebrna medalja u Sočiju zauzima posebno mjesto u mom srcu jer sam je osvojio u povratku nakon nesreće.

NN: Dvanaest godina ste se takmičili na visokom nivou. Šta je sportisti potrebno da bi postizao takav uspjeh toliko dugo vremena?

Morgenštern: Mislim da tu ne postoji recept koji bi neko pratio da bi uspio. Kod mene je to bio miks talenta, upornog rada i pravih ljudi u mojoj ekipi. U različitim fazama karijere sam trebao pomoć različitih ljudi. U početku su mi bili potrebni treneri da mi pomognu u tehnici, snazi i kondiciji. Kasnije su mnogo pozitivniji efekat pravili psiholozi.

NN: U 2011. ste bili najbolji na turneji "Četiri skakaonice", koliko teško je bilo osvojiti titulu i ko je najteži protivnik protiv kojeg ste se takmičili?

Morgenštern: Biti najbolji na turneji "Četiri skakaonice" je veoma teško, ali kada ste u sjajnoj formi i kondiciji sve postaje mnogo lakše. Tada vam ništa nije teško i čak i kada pravite greške one nisu toliko velike. Ja sam upravo uspio u tome te 2011. godine, što mi je mnogo olakšalo posao. Simon Aman mi je bio najveći rival te godine, posebno na turneji "Četiri skakaonice".

NN: Da li ponekad zažalite što ste se povukli u 28. godini i koliko teško je bilo gledati takmičenja preko TV ekrana?

Morgenštern: Vjerujte da je bilo teško donijeti takvu odluku, ali kada sam prelomio - bilo je lako. Ne žalim niti zbog jedne svoje odluke i ponosan sam na sve što sam uradio u karijeri.

NN: Norijaki Kasai skače i u petoj deceniji života, šta mislite gdje pronalazi volju i snagu?

Morgenštern: Ski-skokovi su sjajan sport i vjerujem da je Norijaki još srećan dok se takmiči i da uživa u letovima. Želim mu mnogo uspjeha i nadam se da će moći da skače sve dok on bude to htio.

NN: Imate dozvolu za vožnju helikoptera. Možete li da opišete let na skijama i onaj helikopterom? Šta kod Vas izaziva veći adrenalin?

Morgenštern: To su dvije potpuno različite stvari. Vožnja helikopterom može da bude samo za zabavu i opuštanje, ali i za takmičenje. Kada letite i gledate pejzaž to je veoma opuštajuće, ali kada se helikopterom takmičim na Svjetskom kupu - adrenalin je veoma visok. Mislim da se ove dvije stvari ne mogu porediti, ali me obje čine jednako srećnim.

NN: Ove godine su Olimpijske igre. Ko su po Vama najveći favoriti za osvajanje zlatnih medalja kako pojedinačno, tako i ekipno?

Morgenštern: Veoma je mala grupa onih koji imaju najveće šanse da osvoje zlato. Po meni to su Rihard Frajtag, posebno nakon sjajnih skokova u Svjetskom kupu, Kamil Stoh koji je dominirao na turneji "Četiri skakaonice" te Danijel-Andre Tande i Štefan Kraft. Na njih treba obratiti najveću pažnju. Iz drugog plana mogu da zaprijete Andreas Velinger i Johan Andre Forfang. Na kraju krajeva, mnogo stvari će da odluči o krunisanju olimpijskog šampiona i možda neko za koga ne očekujemo iznenadi sve i dođe do zlatne medalje. Kada je u pitanju timsko takmičenje, po meni su najjače Poljska, Njemačka i Norveška. A, iako ove sezone nisu pokazali ono najbolje od sebe, nikad ne bih otpisao tim Austrije.

Konkurencija

NN: Kako Vam se čini konkurencija među ski-skakačima sada, da li biste kazali da je takmičenje bilo mnogo teže kada ste Vi skakali?

Morgenštern: Iskreno ne mogu baš sa sigurnošću da kažem. Ski-skakanje je sada mnogo drugačije od onoga kada sam se ja takmičio. Materijali i oprema se stalno mijenjaju i to je imalo veliki uticaj na naš sport.

Medalje

Olimpijske igre (individualno)

2006. Torino zlato

Olimpijske igre (tim)

2006. Torino zlato

2010. Vankuver zlato

2014. Soči srebro

Svjetsko prvenstvo (individualno)

2011. Oslo zlato

2011. Oslo srebro

2007. Saporo bronza

Svjetsko prvenstvo (tim)

2005. Oberstdorf zlato

2007. Saporo zlato

2009. Liberec zlato

2011. Oslo zlato

2013. Val di Fieme zlato

Svjetsko prvenstvo (miks tim)

2013. Val di Fieme srebro

Svjetsko prvenstvo u ski-letovima (individualno)

2004. Planica bronza

2006. Bad Miterndorf bronza

Svjetsko prvenstvo u ski-letovima (tim)

2008. Oberstdorf zlato

2010. Planica zlato

2012. Vikersund zlato

Stoh kao Hanavald

Poljski ski-skakač Kamil Stoh pobjednik je tradicionalne Novogodišnje turneje "Četiri skakaonice" i to sa sva četiri trijumfa, čime je ušao u istoriju, uz legendarnog Svena Hanavalda. Stoh je ponovio uspjeh Hanavalda iz 2001. godine, jer je bio najbolji u Oberstforfu, Garmiš-Partenkirhenu, Inzbruku i Bišoshofenu. Uživo je skokove u Bišoshofenu posmatrao i Tomas Morgenštern, koji je s oduševljenjem ispratio veliki podvig poljskog skakača.