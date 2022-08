Tragedija na treningu: Mlada skijašica podletjela pod kamion

Mlada slovenačka skijašica Hana Jamnik tragično je preminula u Norveškoj, objavio je Skijaški savez Slovenije.

Devetnaestogodišnja reprezentativka preminula je tokom priprema za novu sezonu,

Detalji o tome što se dogodilo nisu objavljeni, ali se navodi da je Jamnik umrla od posljedica "tragičnog incidenta".

Norveški mediji prenose da je Slovenku 11. avgusta izjutra podletjela pod kamion u tunelu na magistrali 523 u 8.41 sati dok je trenirala na roler skijama.

Teško povrijeđena helikopterom je prevezena u klinički centar u Stavangeru, ali tamo joj, nažalost, nisu mogli pomoći. Policija je vijest o smrti objavila u 13.54 časova.

Shocked and sad after hearing about Hana Mazi Jamnik from the Slovenian team crashing with a car on rollerskis while on a training camp after last week’s races in west Norway… https://t.co/dYL3KPCtCY