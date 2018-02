Trebala je biti zvijezda ZOI, na kraju završila u Plejboju

Njemačka će na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu biti oslabljena, jer zbog povrede u timu neće biti Lize Cimerman, koja je slovila za jednu od favoritkinja u svojoj disciplini.

Ova 22-godišnjakinja šampionka neće učestovati u skijanju slobodnim stilom (freestyle) zbog povrede koljena.

Uoči ZOI Liza se odlučila za hrabar potez, te se slikala za muški magazin Plejboj, što je izazvalo dosta pažnje i komenatara u njenoj zemlji. Umjesto treninga pobjednica nekoliko velikih takmičenja odlučila je da stane pred objektive najpoznatnijeg muškog časopisa.

"Za mene je to bila čast, drago mi je što su to tražili. Volim to raditi i stvarno je 'kul' da budem u magazinu ", kaže 22-godišnjakinja koja je priznala da njena porodica i dalje ne zna za ovaj njezin čin, ali da će je shvatiti.